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Четверых ультрас "Торпедо" не пустили в Киев

Четверым российским фанатам владимирского "Торпедо" было отказано во въезде на Украину накануне финала Лиги чемпионов.

"Россияне в возрасте от 21 до 28 лет пересекали границу в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на автомобиле "Форд". Мужчины не могли четко сообщить цель своего путешествия на Украину и не имели подтверждающих документов, также пограничники установили, что они относятся к ультрас российского" Торпедо" (Владимир).

Кроме того, в ходе осмотра у них была найдена символика с агрессивными элементами изображения фанатов", - говорится в заявлении Государственной пограничной службы Украины.
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