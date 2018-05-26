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Роман Зобнин: чуть больше хочется, чтобы выиграл "Ливерпуль"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин рассказал, кого будет поддерживать в грядущем финале Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем".

"Предпочтений нет. Но чуть больше хочется, чтобы выиграл "Ливерпуль". "Реал" уже слегка поднадоел. К тому же с "Ливерпулем" мы играли. Смотреть буду в номере. Наверное, один, но, может, кто-то придёт. Возможно, Кутепов", - цитирует Зобнина "Чемпионат.сом".
Теги: Зобнин Ливерпуль Реал
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