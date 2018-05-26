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"Ливерпуль" объявил стартовый состав на игру с "Реалом"

"Ливерпуль" объявил стартовый состав на финальный матч Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.

Запасные: Миньоле, Клайн, Клаван, Морено, Джан, Лаллана, Соланке.
Теги: Ливерпуль Реал
Сегодня, 20:36
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№1 Написал: holod хамина (Сегодня, 21:42) #
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Болеет за:
«Локомотив»
победы ЛИВЕРПУЛЮ!!!! хочется что бы ЮРГЕН КЛОПП выиграл кубок............
Регистрация: 16.05.2011 [жалоба]
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