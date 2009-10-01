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Мохамед Салах получил травму и в слезах покинул поле (фото)

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах получил травму и досрочно завершил финал Лиги чемпионов против "Реала". Вместо египтянина на 31-й минуте вышел Адам Лаллана.

Египтянин получил повреждение получил травму после столкновения с защитником мадридского клуба Серхио Рамосом. Форвард покинул пределы поле, но смог вернуться на несколько минут. Позже Салах все-таки лег на газон и не смог продолжить встречу. Поле Салах покидал в слезах.

Мохамед Салах получил травму и в слезах покинул поле (фото)
Теги: Салах Ливерпуль Реал
Сегодня, 22:19
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14
(5)
№14 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 22:50) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Насрать на него, главное Денисова в сборную joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№13 Написал: Миша Никулин Россия (Сегодня, 22:48) #
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online
Болеет за:
«Уфа»
Здоровья Салаху!!!
Регистрация: 22.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: Witt Германия (Сегодня, 22:46) #
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online

Рамос Ишак отвязанннный
Регистрация: 10.07.2014 [жалоба]
№11 Написал: Realist2000 (Сегодня, 22:45) #
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online

Писал придурок - какое столкновение? Захват руки,который продолжался и после того,как оба стали падать - это сознательное нанесение травмы с целью вывести игрока из строя. Второй тайм может превратиться в сплошную грязь,а жаль - игра смотрится.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№10 Написал: daveG MO (Сегодня, 22:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Жестко... травмы с обеих сторон... (((


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№9 Написал: Witt Германия (Сегодня, 22:40) #
  • -1
  •  (5)
online

Рамос Ишак отвязанннный
Регистрация: 10.07.2014 [жалоба]
№8 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 22:38) #
  • -3
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online

да там самому салаху забашляли)


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
№7 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 22:38) #
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  •  (7)
online

Рамос редкое г...
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
№6 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 22:37) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: tfu
Надеюсь ничего серьёзного, хочется в России видеть максимальное количество звёзд

Буффона, например, Иньесту, Овермарса, Дудя и так далее joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№5 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:27) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Наши заказали


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№4 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 22:27) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Мудка занёс Серёге!
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:25) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
как же везет сливочному мешку....Салаху здоровья,ждем на ЧМ
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:23) #
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Педеки сливочные не могут честно выйграть
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 22:21) #
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь ничего серьёзного, хочется в России видеть максимальное количество звёзд


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