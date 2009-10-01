Мохамед Салах получил травму и в слезах покинул поле (фото)

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах получил травму и досрочно завершил финал Лиги чемпионов против "Реала". Вместо египтянина на 31-й минуте вышел Адам Лаллана.Египтянин получил повреждение получил травму после столкновения с защитником мадридского клуба Серхио Рамосом. Форвард покинул пределы поле, но смог вернуться на несколько минут. Позже Салах все-таки лег на газон и не смог продолжить встречу. Поле Салах покидал в слезах.