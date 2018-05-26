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Александр-Арнолд - самый молодой английский участник финала Лиги чемпионов

Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнолд вышел в стартовом составе команды на финал Лиги чемпионов с "Реалом".

Таким образом, он стал самым молодым английским футболистом-участником финала Лиги чемпионов. Футболисту сейчас 19 лет. До него рекорд принадлежал Оуэну Харгривзу, сыгравшему в составе "Баварии" в финале Лиги чемпионов-2001 против "Валенсии" в 20 лет.
Теги: Ливерпуль Реал
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