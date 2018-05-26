Торжество Бейла на фоне трагедии Кариуса. Это был потрясающий финал

Лига чемпионов



Финал



"Реал" - "Ливерпуль" 3:1

Две безумные ошибки голкипера "Ливерпуля", которые стоили им главной игры последних лет, потрясающий гол Гарета Бейла, переплюнувшего недавний шедевр Роналду, травма и слёзы Салаха. Материал- о самом богатом на эмоции матче этого сезона."Ушастым" называют главную награду европейского футбола - кубок Лиги Чемпионов - за характерно выгнутые ручки, довольно сильно напоминающие очертания человеческих слуховых органов. Насколько часто самое престижное соревнование клубного футбола выигрывал "Реал", наверное, даже и напоминать не стоит. Не трогая прошлый век, упомянем только о том, что за два последних сезона команда Зидана сделала то, чего раньше не удавалось ни одной команде, - "сливочные" выиграли Лигу Чемпионов два раза подряд.Один из самых титулованных клубов Англии ("красные" уступают только "МЮ") так же может похвастаться серьезными успехами в этом турнире. "Ливерпуль" побеждал пять раз. Столько же, сколько успели выиграть, например, такие мастодонты как "Бавария" и "Барселона". Правда, последний раз "красные" побеждали в Европе чуть больше десяти лет назад."Ливерпуль", едва не захлебываясь собственной энергией, первые минуты бешеным напором давил, в случае потери мяча нагнетал сразу же, несколько раз "ловил" испанскую команду перед штрафной Кейлора Наваса. Ему в первые десять минут пришлось несколько раз вступать в игру, причем в совсем не спокойной обстановке."Галактикос" было непросто. Номинальные хозяева вынужденно притормаживали, подолгу перебрасывали на своей половине и неожиданно много ошибались. Своим задором (по крайней мере, на старте игры) "красные" нивелировали ту разницу в опыте "больших" матчей, которой до начала матча футбольные специалисты и объясняли главное преимущество "сливочных". Но, несмотря на это, команда Зидана держалась - и одна за другой судорожная атака англичан расшибалась о защиту "Реала".До середины первого тайма испанцы сподобились только на один хороший момент, да и тот возник после явной ошибки со стороны "Ливерпуля". Роналду получил возможность зарядить с острого угла, но махнул немногим выше.В остальном же и весь "Реал", и главная его звезда на поле, создавалось впечатление, будто потерялись. "Ливерпулю" же по-прежнему не хватало немного удачи, - все остальное для забитого мяча "красные" делали.После довольно жесткого противостояния с Серхио Рамосом (испанец зажал его руку под мышкой, и они упали в борьбе) Салах еще какое-то время провел на поле, но уже через пару минут не смог встать с газона. Футболист, которого болельщики сборной России так боялись в плане надвигающейся игры между нашими и египтянами, получил травму и продолжить игру не смог. "Ливерпуль" потерял на важнейший матч сезона своего лидера.Но скоро пришла пора лишиться одного из партнеров "сливочным". Карвахаль, отдавая передачу пяткой на углу поля, в противодействии с Робертсоном рухнул на газон. Еще до перерыва, уходя с поля, плакали двое игроков разных команд.Травма Салаха заметно повлияла не только на примолкнувших болельщиков, но и на его партнеров. Ураганного преимущества, которым "Ливерпуль" добрые полчаса радовал своих болельщиков, словно и не было. "Реал" взбодрился и моментом воспользовался, но забил только из офсайда. Юргену Клоппу явно стоило готовить мотивирующую речь, - исчезновение с поля звездного египтянина их подкосило."Реал" должен был забивать практически сразу, только вот мяч после удара Иско угодил в перекладину. Но не успели фанаты мадридской команды это осмыслить, как голкипер "Ливерпуля" Кариус умудрился сотворить что-то несусветное, - вратарь, вводя мяч в игру, попытался покатить через Бензема, но тот оказался не эфемерным и призрачным, а самым настоящим, поэтому-то снаряд и полетел не сквозь него, а в ворота.Правда, сгореть от стыда Кариусу не дали. Сравнял "Ливерпуль" мгновенно. Взявший на себя роль Салаха Мане сумел вовремя переправить уже летевший в ворота снаряд и оформил гол своей командыОписывать то, что сделал только вышедший на поле валлиец в середине второго тайма, нет никакого смысла. Вы просто должны найти этот гол где угодно и пересмотреть его несколько раз, потому что подобные чудеса футбола случаются чрезвычайно редко. Безусловно, главный момент этого сезона в европейском футболе, - потрясающий гол через себя в матче такой важности.Момент для того, чтобы сравнять, у "Ливерпуля" был по большому счету один. С линии штрафной площади бил Мане, но снаряд угодил в штангу. После этого явных моментов "красные" не создавали.А "Реал" создавал. Сначала за мгновение до удара с убойной позиции накрыли Роналду, а затем вторую страшную ошибку допустил Кариус. Издалека ударил Бейл, а голкипер закинул мяч в свои ворота. Мы что-то такое уже видели - в похожем ключе четыре года назад ошибся вратарь нашей сборной Игорь Акинфеев в игре против корейцев.Это похоронило "Ливерпуль". Отыграть один у упертого "Реала" было невозможно тяжело, а вот два - просто невозможно. После финального свистка Кариус долго лежал в своей штрафной площади, пряча лицо за натянутой футболкой. Партнеру тянулись поддерживать его совсем неохотно.Бензема, 50, Мане, 55, Бэйл, 63, 84Навас, Карвахаль, (Начо, 35), Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, (Бэйл, 60), Роналду, Бензема, (Асенсио, 88).Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Вейналдум, Салах, (Лаллана, 31), Мане, Фирмино.Мане, 83