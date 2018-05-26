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Сборная России всей командой смотрит финал Лиги чемпионов

Сборная России смотрит финальный матч Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль".

Российские футболисты сейчас находятся в Австрии, где готовятся к ЧМ-2018. Игроки и тренеры сборной устроили командный просмотр финала ЛЧ.

Теги: Сборная России Реал Ливерпуль
Вчера, 23:04
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2
(2)
№2 Написал: teacher (Вчера, 23:48) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Надеемся учится бить с дальней дистанции!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: grisha (Вчера, 23:10) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Им полезнее смотреть телепузиков, а футбол то тут при чём ?
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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