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"Реал" одержал победу над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов

В Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" "Реал" в финальном матче Лиги чемпионов обыграл "Ливерпуль".

Лига чемпионов

Финал

"Реал Мадрид" – "Ливерпуль" 3:1

Голы: Бензема, 50, Мане, 55, Бэйл, 63, 84

"Реал": Навас, Карвахаль, (Начо, 35), Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, (Бэйл, 60), Роналду, Бензема, (Асенсио, 88).

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Вейналдум, Салах, (Лаллана, 31), Мане, Фирмино.

Предупреждения: Мане, 83
Теги: Реал Ливерпуль
Вчера, 23:39
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№43 Написал: ТриНити (Сегодня, 00:49) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Daniel Amokachi
Лучший в составе Реала - Кариус!

Да, Акинфиева сыграл от души, куда там Безрукову
Регистрация: 27.05.2018 [жалоба]
№42 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 00:17) #
  • 0
  •  (0)

Лучший в составе Реала - Кариус! Но все равно, красавцы. 3 года подряд выигрывать ЛЧ. Нормально.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№41 Написал: plast Спб (Сегодня, 00:14) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: Миша Люберцы
Цитата: лад
Рамос и Кариус приносят победу Реалу. Рамос выводит из строя Салаха и ломает игру Ливерпуля, а Кариус - без комментариев.

Рамос, никого не ломал, тем более игру Ливерпуля. В современном футболе, нужно быть мужиком : жестким , не уступчивым и наглым... Иначе - сломают тебя... Таков футбол, в отличии от балета... Все друг другу врезают , толкают, куярят ... даже по ахилу и вот это наглость и ничтожество. А если тебя схватили и просто - завалили, так будь мужиком , держись , терпи и не" ломайся", на то он и спорт...Разнылись, здесь словно - бабы. Еще раз - не скулите....

забыли уже как Винни Джонс играл и что такое настоящая грубость.
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№40 Написал: nedva Russia (Сегодня, 00:13) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Реал!!! Не переставал верить в Бензема и он не подвёл. Ну и Бэйл, конечно, красавец! 3 лиги подряд- это фантастика!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№39 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 00:12) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: лад
Рамос и Кариус приносят победу Реалу. Рамос выводит из строя Салаха и ломает игру Ливерпуля, а Кариус - без комментариев.

Рамос, никого не ломал, тем более игру Ливерпуля. В современном футболе, нужно быть мужиком : жестким , не уступчивым и наглым... Иначе - сломают тебя... Таков футбол, в отличии от балета... Все друг другу врезают , толкают, куярят ... даже по ахилу и вот это наглость и ничтожество. А если тебя схватили и просто - завалили, так будь мужиком , держись , терпи и не" ломайся", на то он и спорт...Разнылись, здесь словно - бабы. Еще раз - не скулите....
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№38 Написал: spiri (Сегодня, 00:11) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Мдя,травма Салаха и провал Кариуса испортили игру!!Тем не менее,поздравления реалистам и соболезнования красным!! flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№37 Написал: Manchester United (Сегодня, 00:09) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«МЮ»
и в Ливерпуле есть свои Акинфеевы,ну а ЛЧ превратилась в жалкое говнище
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№36 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:07) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»

--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№35 Написал: SVN (Сегодня, 00:04) #
  • +3
  •  (3)

и после матча один из экспертов даун Губерниев.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№34 Написал: plast Спб (Сегодня, 00:03) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Кепончег УЕФА
Хули эти бьющиеся за победу на 3 место заползли?)) Одно дело вылезти на судействе пару игр, другое дело играть постоянно и "биться"
Но они сливали в чемпионате

судейка в супер кубке испании был заряжен , и после прошлого сезона где реал взял и лч и чемп был спад, что для Зидана в новинку , после ноября они на чемп махнули а вот за лч взялись по полной
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№33 Написал: SVN (Сегодня, 00:00) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: plast
Цитата: SVN
удивительно!в 1/8 ПСЖ был сильнее Реала но проиграл,в 1/4 Ювентус мог пройти Реал,в 1/2 Бавария должна была разнести этот старый Реал,ошибки судей!и в Финале рамос сломал главную звезду на 30 мин. Салаха,кариус-что ты наделал??
И Реал чемпион..грустно.
а комментаторы были ужасны.

ПСЖ был явно слабее Реала , Ювентус только в ответке и то не заслужил , а Бавария да была сильнее и если бы не травмы и ошибки то могла бы пройти дальше , Ливерпуль тоже сегодня не заслужил выиграть и в итоге Реал прошелся по самой сложной сетке и заслужено победил. При этом Реал не укрепляется уже несоклько лет , мб дело и не в количестве звезд на поле а как те кто играют бьются за победу.

первый матч с ПСЖ имел очень много моментов.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№32 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 23:59) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Хули эти бьющиеся за победу на 3 место заползли?)) Одно дело вылезти на судействе пару игр, другое дело играть постоянно и "биться"
Но они сливали в чемпионате


--------------------
аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№31 Написал: SVN (Вчера, 23:58) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: DROOZD
Хуже результата только коментаторы.а я еще радовался что не чердак.мама миа мля

единственный комментатор оставшийся на этом канале Розанов.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№30 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 23:57) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: plast
как те кто играют бьются за победу.

И как их судят))


--------------------
аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№29 Написал: spartak-higway Москва (Вчера, 23:56) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Реал с заслуженной победой!!! Ура!!!


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№28 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Вчера, 23:55) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: plast
Цитата: Кепончег УЕФА
Цитата: plast
Рамос не виноват

Да он никогда не виноват, кроме того раза, когда убил воробья в финале

не было грубой или умышленой игры, просто стечение обстоятельств которое по словам тех кто на стадионе признали даже фаны Ливерпуля.

Не было умысла? Хватать игрока за руку, держать ее и даже не отпустить когда игрок падает. По мне это чистое свинство и чистый умысел. И не надо говорить о стечении обстоятельств когда при падении у него оставалось только выставить неудачно вторую руку что бы хоть как то смягчить падение. Больше всего добило не это, а когда он пришел и всем видом показывал как так, что же могло пойти не так. Рамос - редкостное г.а.в.н.о. официально заявляю. И даже не это все добило окончательно, а то когда он начал корчится, схватившись за лицо в конце матча. Если что я не фан Ливера, но как то искать оправдания этой м.ра.зи не хочется совершенно...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№27 Написал: plast Спб (Вчера, 23:55) #
  • -5
  •  (7)
online

Цитата: SVN
удивительно!в 1/8 ПСЖ был сильнее Реала но проиграл,в 1/4 Ювентус мог пройти Реал,в 1/2 Бавария должна была разнести этот старый Реал,ошибки судей!и в Финале рамос сломал главную звезду на 30 мин. Салаха,кариус-что ты наделал??
И Реал чемпион..грустно.
а комментаторы были ужасны.

ПСЖ был явно слабее Реала , Ювентус только в ответке и то не заслужил , а Бавария да была сильнее и если бы не травмы и ошибки то могла бы пройти дальше , Ливерпуль тоже сегодня не заслужил выиграть и в итоге Реал прошелся по самой сложной сетке и заслужено победил. При этом Реал не укрепляется уже несоклько лет , мб дело и не в количестве звезд на поле а как те кто играют бьются за победу.
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№26 Написал: Рома Евсеенко (Вчера, 23:54) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 91800bsp
Цитата: Рома Евсеенко
Неужели Клопп невидим главную проблему???Думаю купив Лодыгина позиция вратаря его бы не беспокоила вообще,касательно Кариуса

Ты вот это серьезно написал???
а как бы ты хотел?...даже дитя малое поймёт что условный Лодыгин,не Ребров точно
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№25 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 23:52) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: plast
Цитата: Кепончег УЕФА
Цитата: plast
Рамос не виноват

Да он никогда не виноват, кроме того раза, когда убил воробья в финале

не было грубой или умышленой игры, просто стечение обстоятельств которое по словам тех кто на стадионе признали даже фаны Ливерпуля.

Не было - не было, ему "везёт" просто очень часто


--------------------
аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№24 Написал: plast Спб (Вчера, 23:51) #
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: Dazai
Ливеру рано ещё выигрывать финал.
20 или 25 минут игры на супер уровне, потом еще пару минут равной и после травмы Мо игра в одни ворота.КАк и ожидалось, Ливер пытался забить быстрый гол, а потом на конт атаках, у них не получилось и вот результат.
Криштиану, пипец по нему играли.
Про Бензему все забыли походу, а он который раз напоминает)
Бейл...красава!!!
Поздравляю Реал и его болел!!!!!!

Адекватно , что редкость для русфутбола.
Всех кто более за Реал с Победой!!!

Цитата: SergioV
Цитата: plast

Салаху здоровья и ждем на ЧМ,

Здоровья, но...нет, не ждём.
Какая-то мудотень выбежала на поле и помешала забить Кристинке. Цэ Европа, хуле!

мб и хорошо что не забил , Ливерпуль не заслуживал разгрома.
А Салаха ждем , хочется посмотреть что он покажет на ЧМ
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№23 Написал: SVN (Вчера, 23:50) #
  • -1
  •  (7)

удивительно!в 1/8 ПСЖ был сильнее Реала но проиграл,в 1/4 Ювентус мог пройти Реал,в 1/2 Бавария должна была разнести этот старый Реал,ошибки судей!и в Финале рамос сломал главную звезду на 30 мин. Салаха,кариус-что ты наделал??
И Реал чемпион..грустно.
а комментаторы были ужасны.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№22 Написал: DROOZD брянск (Вчера, 23:50) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Хуже результата только коментаторы.а я еще радовался что не чердак.мама миа мля


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
№21 Написал: SergioV Белгород (Вчера, 23:48) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: plast

Салаху здоровья и ждем на ЧМ,

Здоровья, но...нет, не ждём.
Какая-то мудотень выбежала на поле и помешала забить Кристинке. Цэ Европа, хуле!


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№20 Написал: 91800bsp Ставрополье (Вчера, 23:48) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Рома Евсеенко
Неужели Клопп невидим главную проблему???Думаю купив Лодыгина позиция вратаря его бы не беспокоила вообще,касательно Кариуса

Ты вот это серьезно написал???


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№19 Написал: plast Спб (Вчера, 23:47) #
  • -8
  •  (8)
online

Цитата: Кепончег УЕФА
Цитата: plast
Рамос не виноват

Да он никогда не виноват, кроме того раза, когда убил воробья в финале

не было грубой или умышленой игры, просто стечение обстоятельств которое по словам тех кто на стадионе признали даже фаны Ливерпуля.
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№18 Написал: Dazai Paradise (Вчера, 23:46) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Челси»
Ливеру рано ещё выигрывать финал.
20 или 25 минут игры на супер уровне, потом еще пару минут равной и после травмы Мо игра в одни ворота.КАк и ожидалось, Ливер пытался забить быстрый гол, а потом на конт атаках, у них не получилось и вот результат.
Криштиану, пипец по нему играли.
Про Бензему все забыли походу, а он который раз напоминает)
Бейл...красава!!!
Поздравляю Реал и его болел!!!!!!


--------------------
Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№17 Написал: Sovet Union Балашиха (Вчера, 23:46) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Динамо» М
Рамос сломал Салаха, но команда сдержала удар. И тут появился джокер - вратарь!!!
И вот в очередной раз, расхваленный клуб бьет все рекорды. И тут вспоминаются слова Киселева - "Совпадение? Не думаю!"


--------------------
Здесь могут низко поступить - унизить нас они не могут!
Регистрация: 9.04.2016 [жалоба]
№16 Написал: лад USSR (Вчера, 23:46) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Рамос и Кариус приносят победу Реалу. Рамос выводит из строя Салаха и ломает игру Ливерпуля, а Кариус - без комментариев.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№15 Написал: Рома Евсеенко (Вчера, 23:45) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Неужели Клопп невидим главную проблему???Думаю купив Лодыгина позиция вратаря его бы не беспокоила вообще,касательно Кариуса
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№14 Написал: plast Спб (Вчера, 23:45) #
  • -1
  •  (5)
online

Ну и P.S. Салах похоже мимо ЗМ и борьба развернется опять между КрРо и Месси . Скорее всего всё решится на ЧМ,
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
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