Бывший нападающий сборной Египта: Рамос намеренно травмировал Салаха

Бывший нападающий сборной Египта Мидо уверен, что защитник "Реала" Серхио Рамос нарочно нанес травму форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.Египтянин вынужден был покинуть поле в первом тайме финального матча Лиги чемпионов. Вместо него на поле вышел Лаллана. Встреча в итоге завершилась со счетом 3:1 в пользу мадридского клуба."Тот, кто понимает в футболе, может увидеть, что Рамос намеренно травмировал Салаха!" – написал Мидо в твиттере.Сборная Египта на чемпионате мира сыграет в одной группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.