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Бывший нападающий сборной Египта: Рамос намеренно травмировал Салаха

Бывший нападающий сборной Египта Мидо уверен, что защитник "Реала" Серхио Рамос нарочно нанес травму форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

Египтянин вынужден был покинуть поле в первом тайме финального матча Лиги чемпионов. Вместо него на поле вышел Лаллана. Встреча в итоге завершилась со счетом 3:1 в пользу мадридского клуба.

"Тот, кто понимает в футболе, может увидеть, что Рамос намеренно травмировал Салаха!" – написал Мидо в твиттере.

Сборная Египта на чемпионате мира сыграет в одной группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.
Теги: Рамос Салах Сборная Египта Реал Ливерпуль
Сегодня, 00:24
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9
(4)
№9 Написал: pisto (Сегодня, 00:58) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Может и удерживал руку намеренно, но вряд ли хотел травмировать. Так получилось
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№8 Написал: SHAMPOO Г.Москва (Сегодня, 00:58) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Если заметить то можно было увидить, когда он его травмировал потом на его лице появилась ухмылка.
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 00:56) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Lokoflesh
Жалко конечно Салаха, но Рамос и сам вполне мог получить травму вместо египтянина.

А зачем он руку захватил? Я за Реал болел, но Рамос какой-то отморозок, устроил блеать реконкисту
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:49) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Жалко конечно Салаха, но Рамос и сам вполне мог получить травму вместо египтянина.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 00:42) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
согласен, спецом


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:39) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Он это сделал специально.


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№3 Написал: DedMoroZ Россия (Сегодня, 00:34) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nedva
Бред! Спросите у самого Салаха.

Не хотел бы травмировать,отпустил бы руку.А так по всем признакам злонамеренное действие рамоса,приведшее к травме.
Регистрация: 12.02.2012 [жалоба]
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 00:30) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Бред! Спросите у самого Салаха.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 00:26) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Да, Ракета, да... Именно так.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
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