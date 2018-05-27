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Carry out. Оценки участников финала Лиги чемпионов

Carry out. Оценки участников финала Лиги чемпионовБоль, слёзы, жалость, гомерический хохот, стыд, восхищение, снова стыд и гробовое молчание – самый противоречивый финал Лиги чемпионов заставил испытать очень странную гамму чувств. Rusfootball.info о героях, антигероях и неудачниках трагично-клоунского матча «Реала» и «Ливерпуля».




«Реал»


Кейлор Навас – 3.5. Костариканец справился с ударом Александр-Арнольда в начале встречи и спас бы команду после удара Ловрена, если бы его не замкнул Мане. Претензий к вратарю «Реала» нет, но он был явно не главным действующим лицом. Возможно, «Реал» продолжит противостояние с «Ливерпулем» уже на трансферном рынке. Вратарь «Ромы» Алисон интересует оба клуба, хотя Кейлор сыграл в третьем победном финале Лиги чемпионов подряд.

Карвахаль – б/о. На фоне слёз Дани, травмировавшегося в финале Лиги чемпионов уже во второй раз, оценивать его игру трудно. Ему пришлось пропустить Евро-2016 и всё указывает на то, что Испания снова осталась без лучшего правого защитника…



Начо – 3.5. Успешно войти в финальную игру Лиги чемпионов и ничего не испортить на непривычной позиции для неопытного игрока – уже достижение.

Серхио Рамос – 3.5. Для болельщиков «Реала» Серхио снова герой, для существенной части футбольного мира – мерзавец и негодяй. Единоборство с Салахом стало роковым для «Ливерпуля»: несмотря на ошибку в эпизоде с пропущенным голом, ещё грубый ляп и симуляции, Рамос сделал для победы своей команды чуть ли не больше всех. Это не находит в отражения в оценке, потому что вряд ли Серхио сделал это специально. А если такие намерения были, то хвалить тут не за что.

Варан – 4.0. Как и полагается центральному защитнику, незаметно и качественно сделал свою работу, пока весь мир обсуждал его партнёра по обороне.

Марсело – 3.5. Вопреки ожиданиям, не уничтожил Трента на своём фланге, проспал подключение Мане на линию вратарской, но голевую передачу на лучший гол в истории финалов Лиги чемпионов сделал.

Каземиро – 3.5. Позволил Мане стрельнуть в перекладину во втором тайме, давал разгуляться в начале первого, но провёл хороший матч.

Модрич – 4.0. Не самая яркая игра в исполнении хорвата, который всё равно внёс огромный вклад в очередную победу.

Кроос – 3.5. Очень слабо начал матч, в дальнейшем всё же помог «Реалу» захватить инициативу. Сам того не ожидая, оказался причастен к первому голу – именно он запустил мяч вперёд в руки Кариусу.

Иско – 3.0. Бледная игра в исполнении испанца, раннюю замену которого было легко предсказать.

Бензема – 4.5. Кариму невероятно прёт с немецкими вратарями, которые сами дарят ему голы. Но и без забитого мяча хотелось отметить трудолюбие, открывания, игру подыгрыше в исполнении Бензема. Такие голы – не просто везение, а справедливое вознаграждение Карима. Не будь его – Кариус спокойной бросил бы мяч куда хотел.

Роналду – 3.5. Битва за «Золотой мяч» не получилась: новый претендент на награду поле покинул, а многократный обладатель не сделал ничего особенного. Криштиану напрягал оборону «Ливерпуля», но не более того. Однако и без сверхъестественного португалец в 6 раз подряд стал лучшим бомбардиром турнира.

Бэйл – 5.0. Год назад Марио Манджукич тоже завалил невероятный гол, но мяч Бэйла запомнится больше, потому что стал победным. Уже списанный больной и старый валлиец вышел и зарешал как истинный король. Помимо волшебных ножниц хотелось бы отметить Гарета даже не за гол имени Кариуса, а за великолепный пас внешней стороной стопы под удар Бензема.



«Ливерпуль»


Кариус – 0.5. Хотя какие тут 0.5, даже если бы Лорис принял литра полтора, это не должно было привести к столь катастрофичным последствиям. Настоящая драма, после которой немецкому голкиперу вряд ли удастся продолжать играть на высоком уровне - Иван Левенец и Игорь Акинфеев сразу в главном матче сезона - это перебор.





Александр-Арнольд, Робертсон – 3.5. Крайние защитники «Ливерпуля» смотрелись перед матчем слабыми местами команды – для обоих это первый серьёзный еврокубковый поход. Однако оба справились – «Реал» с флангов много угроз не создал, а Энди вовсе отметился роскошным подкатом-сэйвом под Роналду.

Ловрен – 4.0, ван Дейк – 3.5. Защитники «Ливерпуля» действительно смотрелись неплохо. Не бывает так, чтобы команда пропустила 3 мяча и центральные защитники не были бы в этом виноваты, но на этот раз имеется исключение из правил. За что снижать им оценки – непонятно. Напротив, Ловрену стоит повысить за выигранную борьбу и удар, ставший голевым благодаря Мане.

Хендерсон, Милнер, Вейналдум – 3.0. А вот полузащиту «Ливерпуля» хвалить не за что: после ухода Салаха тройка сдала центр поля, не могла наладить переход из обороны в атаку. «Реал» держал игру под контролем.

Мане – 4.5. Чуть ли не единственный игрок «Ливерпуля», не сбавивший в активности и не сдавшийся после ухода Салаха. Заслужил свой гол, мог сравнять счёт и во второй раз, если бы мяч вонзился в штангу несколькими сантиметрами правее.

Фирмино – 3.0. Лучший прессингующий нападающий мира сегодня не был похож на себя: «Реал» спокойно разыгрывал мяч в центральном круге, а Фирмино если и добирался до мяча, то часто совершал обрезы.

Салах - б/о. Плечо не голеностоп, потому слёзы Мо вызвали у меня меньше жалости, чем карвахалевские. Почти не сомневаюсь, что Салах на чемпионат мира приедет, но если вдруг всё действительно серьёзно, то пусть выздоравливает к третьему туру. Очень печально, что противостояния за главную индивидуальную награду, да и за главную командную, не получилось - судьба обеих зависела от сегодняшней игры Салаха, в которой он провёл всего полчаса. Криштиану знает, каково это, правда Португалия 2 года назад свой финал без него выиграла.



Лаллана – 2.5. Сразу после ухода Салаха возникло ощущение, что никакой замены на было – его просто удалили. Конечно, пролечившийся весь сезон Адам не мог и не должен был заменить Мо, совершенно другого игрока, но даже на своём уровне он не сыграл.

P.S. Две тренерские противоположности.





Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Ливерпуль Реал Салах Кариус Карвахаль Бэйл
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