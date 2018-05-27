Carry out. Оценки участников финала Лиги чемпионов

«Реал»

Carvajal ?



Hope he doesn't miss World Cup.! pic.twitter.com/o4hQ2YiPam — Z. (@ZR07_) May 26, 2018

«Ливерпуль»

Yes, I’m proud of Karius too. He had a tremendous turn of form and helped us get to the final. We know he had a terrible performance, he knows it too. We build from here. Let’s not destroy him. pic.twitter.com/ji32iVPG2E — LFC Podcasting Couch (@PodcastingCouch) May 26, 2018

Respect to Cristiano for consoling Salah, he knows what it means to go out injured during the biggest game of your career ? pic.twitter.com/9qjNtLuCj5 — TheCristianoFan (@TheCristianoFan) May 26, 2018

Такое ощущение, что Зидан сохраняется перед каждым поражением и потом переигрывает до победы, а мы видим только финальную версию. Что, мать твою, происходит? Он теперь вообще никогда не проиграет? — Виталий Суворов (@vitalysuvorov) May 26, 2018

?? Финалы Юргена Клоппа:



? 2012: Кубок Германии ?



? 2013: Лига чемпионов ?



? 2014: Кубок Германии ?



? 2015: Кубок Германии ?



? 2016: Англия. Кубок лиги ?



? 2016: Лига Европы ?



? 2018: Лига чемпионов ? pic.twitter.com/6SXuJseCqz — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) May 26, 2018

Боль, слёзы, жалость, гомерический хохот, стыд, восхищение, снова стыд и гробовое молчание – самый противоречивый финал Лиги чемпионов заставил испытать очень странную гамму чувств.о героях, антигероях и неудачниках трагично-клоунского матча «Реала» и «Ливерпуля».Костариканец справился с ударом Александр-Арнольда в начале встречи и спас бы команду после удара Ловрена, если бы его не замкнул Мане. Претензий к вратарю «Реала» нет, но он был явно не главным действующим лицом. Возможно, «Реал» продолжит противостояние с «Ливерпулем» уже на трансферном рынке. Вратарь «Ромы» Алисон интересует оба клуба, хотя Кейлор сыграл в третьем победном финале Лиги чемпионов подряд.На фоне слёз Дани, травмировавшегося в финале Лиги чемпионов уже во второй раз, оценивать его игру трудно. Ему пришлось пропустить Евро-2016 и всё указывает на то, что Испания снова осталась без лучшего правого защитника…Успешно войти в финальную игру Лиги чемпионов и ничего не испортить на непривычной позиции для неопытного игрока – уже достижение.Для болельщиков «Реала» Серхио снова герой, для существенной части футбольного мира – мерзавец и негодяй. Единоборство с Салахом стало роковым для «Ливерпуля»: несмотря на ошибку в эпизоде с пропущенным голом, ещё грубый ляп и симуляции, Рамос сделал для победы своей команды чуть ли не больше всех. Это не находит в отражения в оценке, потому что вряд ли Серхио сделал это специально. А если такие намерения были, то хвалить тут не за что.Как и полагается центральному защитнику, незаметно и качественно сделал свою работу, пока весь мир обсуждал его партнёра по обороне.Вопреки ожиданиям, не уничтожил Трента на своём фланге, проспал подключение Мане на линию вратарской, но голевую передачу на лучший гол в истории финалов Лиги чемпионов сделал.Позволил Мане стрельнуть в перекладину во втором тайме, давал разгуляться в начале первого, но провёл хороший матч.Не самая яркая игра в исполнении хорвата, который всё равно внёс огромный вклад в очередную победу.Очень слабо начал матч, в дальнейшем всё же помог «Реалу» захватить инициативу. Сам того не ожидая, оказался причастен к первому голу – именно он запустил мяч вперёд в руки Кариусу.Бледная игра в исполнении испанца, раннюю замену которого было легко предсказать.Кариму невероятно прёт с немецкими вратарями, которые сами дарят ему голы. Но и без забитого мяча хотелось отметить трудолюбие, открывания, игру подыгрыше в исполнении Бензема. Такие голы – не просто везение, а справедливое вознаграждение Карима. Не будь его – Кариус спокойной бросил бы мяч куда хотел.Битва за «Золотой мяч» не получилась: новый претендент на награду поле покинул, а многократный обладатель не сделал ничего особенного. Криштиану напрягал оборону «Ливерпуля», но не более того. Однако и без сверхъестественного португалец в 6 раз подряд стал лучшим бомбардиром турнира.Год назад Марио Манджукич тоже завалил невероятный гол, но мяч Бэйла запомнится больше, потому что стал победным. Уже списанный больной и старый валлиец вышел и зарешал как истинный король. Помимо волшебных ножниц хотелось бы отметить Гарета даже не за гол имени Кариуса, а за великолепный пас внешней стороной стопы под удар Бензема.Хотя какие тут 0.5, даже если бы Лорис принял литра полтора, это не должно было привести к столь катастрофичным последствиям. Настоящая драма, после которой немецкому голкиперу вряд ли удастся продолжать играть на высоком уровне - Иван Левенец и Игорь Акинфеев сразу в главном матче сезона - это перебор.Крайние защитники «Ливерпуля» смотрелись перед матчем слабыми местами команды – для обоих это первый серьёзный еврокубковый поход. Однако оба справились – «Реал» с флангов много угроз не создал, а Энди вовсе отметился роскошным подкатом-сэйвом под Роналду.Защитники «Ливерпуля» действительно смотрелись неплохо. Не бывает так, чтобы команда пропустила 3 мяча и центральные защитники не были бы в этом виноваты, но на этот раз имеется исключение из правил. За что снижать им оценки – непонятно. Напротив, Ловрену стоит повысить за выигранную борьбу и удар, ставший голевым благодаря Мане.А вот полузащиту «Ливерпуля» хвалить не за что: после ухода Салаха тройка сдала центр поля, не могла наладить переход из обороны в атаку. «Реал» держал игру под контролем.Чуть ли не единственный игрок «Ливерпуля», не сбавивший в активности и не сдавшийся после ухода Салаха. Заслужил свой гол, мог сравнять счёт и во второй раз, если бы мяч вонзился в штангу несколькими сантиметрами правее.Лучший прессингующий нападающий мира сегодня не был похож на себя: «Реал» спокойно разыгрывал мяч в центральном круге, а Фирмино если и добирался до мяча, то часто совершал обрезы.Плечо не голеностоп, потому слёзы Мо вызвали у меня меньше жалости, чем карвахалевские. Почти не сомневаюсь, что Салах на чемпионат мира приедет, но если вдруг всё действительно серьёзно, то пусть выздоравливает к третьему туру. Очень печально, что противостояния за главную индивидуальную награду, да и за главную командную, не получилось - судьба обеих зависела от сегодняшней игры Салаха, в которой он провёл всего полчаса. Криштиану знает, каково это, правда Португалия 2 года назад свой финал без него выиграла.Сразу после ухода Салаха возникло ощущение, что никакой замены на было – его просто удалили. Конечно, пролечившийся весь сезон Адам не мог и не должен был заменить Мо, совершенно другого игрока, но даже на своём уровне он не сыграл.P.S. Две тренерские противоположности.