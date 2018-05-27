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Зинедин Зидан: не время обсуждать слова Роналду, мы должны наслаждаться победой

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы над "Ливерпулем" (3:1) в финале Лиги чемпионов прокомментировал слова форварда Криштиану Роналду, который поблагодарил мадридский клуб.

"Мы счастливы. То, чего мы добились, просто невероятно, у меня нет слов.

Слова Роналду о возможном уходе? Сейчас не время обсуждать это. Я сказал игрокам, что мы должны сполна наслаждаться этим моментом, потому что мы живём лишь один раз", - цитирует Зидана Marca.
Теги: Зидан Роналду Реал
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