«Реалу» не нужен тренер-тактик, «Ливерпуль» ещё не готов к победе: мысли по итогам финала Лиги чемпионов

Юргену Клоппу есть о чём задуматься: он проиграл шестой финал подряд

Карта ударов до травмы Салаха

Карта ударов после травмы Салаха

Зидан - не волшебник, но он чётко понимает, что необходимо для успеха "Реала"

Феноменальный удар Бэйла

Голкипер "Ливерпуля" Кариус помог "Реалу" выиграть очередной трофей