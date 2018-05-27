Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Зенит
|104575
|Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля...
|66
|Mузыка
|5711
|Реал Мадрид
|294
|Политика и события в стране и мире
|4100
|Курилка
|1520
|КБ-Гостевая
|26627
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119340
Новости партнеров
Лента новостей:
02:19
«Реалу» не нужен тренер-тактик, «Ливерпуль» ещё не готов к победе: мысли по итогам финала Лиги чемпионов (1)
«Реалу» не нужен тренер-тактик, «Ливерпуль» ещё не готов к победе: мысли по итогам финала Лиги чемпионов (1)
Вчера, 23:39
"Реал" одержал победу над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов (44)
"Реал" одержал победу над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов (44)
Вчера, 23:25
Геннадий Орлов: "Зенит" решил объявить имя нового главного тренера к середине недели (4)
Геннадий Орлов: "Зенит" решил объявить имя нового главного тренера к середине недели (4)
Вчера, 23:15
Гаджи Гаджиев: пермский край дал "Амкару" 200 миллионов? Клуб заплатил 194 миллиона рублей налогов (1)
Гаджи Гаджиев: пермский край дал "Амкару" 200 миллионов? Клуб заплатил 194 миллиона рублей налогов (1)
Вчера, 23:04
Сборная России всей командой смотрит финал Лиги чемпионов (2)
Сборная России всей командой смотрит финал Лиги чемпионов (2)
Вчера, 22:21
Юрий Газинский: были предложения от "Зенита" и "Спартака" (2)
Юрий Газинский: были предложения от "Зенита" и "Спартака" (2)
Вчера, 22:19
Мохамед Салах получил травму и в слезах покинул поле (фото) (20)
Мохамед Салах получил травму и в слезах покинул поле (фото) (20)
Вчера, 21:49
Виталий Мутко может войти в попечительский совет РФС (2)
Виталий Мутко может войти в попечительский совет РФС (2)
Вчера, 21:27
"Фулхэм" вернулся в английскую Премьер-лигу
"Фулхэм" вернулся в английскую Премьер-лигу
Вчера, 21:26
Жерар Деулофеу уйдет из "Барселоны"
Жерар Деулофеу уйдет из "Барселоны"
Вчера, 21:03
Эден Азар хочет видеть Маурицио Сарри в "Челси"
Эден Азар хочет видеть Маурицио Сарри в "Челси"
Вчера, 20:36
"Ливерпуль" объявил стартовый состав на игру с "Реалом" (1)
"Ливерпуль" объявил стартовый состав на игру с "Реалом" (1)
Вчера, 20:30
СМИ: Сергей Семак возглавит "Зенит" (48)
СМИ: Сергей Семак возглавит "Зенит" (48)
Вчера, 20:12
"Енисей": каких игроков предложите на 1 миллион долларов? (10)
"Енисей": каких игроков предложите на 1 миллион долларов? (10)
Вчера, 20:09
Глава Ставрополья пожелал сборной Нигерии выйти в финал ЧМ-2018 (5)
Глава Ставрополья пожелал сборной Нигерии выйти в финал ЧМ-2018 (5)
Вчера, 19:44
Четверых ультрас "Торпедо" не пустили в Киев (1)
Четверых ультрас "Торпедо" не пустили в Киев (1)
Вчера, 19:32
Александер Чеферин: финал ЛЧ не должны принимать города, где фанаты вынуждены ночевать в гаражах (7)
Александер Чеферин: финал ЛЧ не должны принимать города, где фанаты вынуждены ночевать в гаражах (7)
Вчера, 19:15
Дмитрий Ананко: Роналду и Салаха рано сравнивать
Дмитрий Ананко: Роналду и Салаха рано сравнивать
Вчера, 19:07
Урош Спайич: приложу все силы, чтобы достигнуть максимальных результатов с "Краснодаром" (1)
Урош Спайич: приложу все силы, чтобы достигнуть максимальных результатов с "Краснодаром" (1)
Вчера, 18:42
Массимо Каррера: это прекрасно, что Сарри отказал "Зениту" (48)
Массимо Каррера: это прекрасно, что Сарри отказал "Зениту" (48)
Вчера, 18:32
Сергей Собянин: вложенные в организацию ЧМ-2018 в Москве инвестиции окупятся к 2021 году (5)
Сергей Собянин: вложенные в организацию ЧМ-2018 в Москве инвестиции окупятся к 2021 году (5)
Вчера, 18:13
На финал Лиги чемпионов в Киев прибыли 18 тысяч болельщиков (2)
На финал Лиги чемпионов в Киев прибыли 18 тысяч болельщиков (2)
Вчера, 18:03
Юрген Клопп: я верю в победу "Ливерпуля"
Юрген Клопп: я верю в победу "Ливерпуля"
Вчера, 17:31
СМИ: Федерация футбола Украины продает через спекулянтов билеты на финал Лиги чемпионов (17)
СМИ: Федерация футбола Украины продает через спекулянтов билеты на финал Лиги чемпионов (17)
Вчера, 17:24
Игорь Резвухин: получит ли "Амкар" лицензию? Узнаете 30 мая (1)
Игорь Резвухин: получит ли "Амкар" лицензию? Узнаете 30 мая (1)
Вчера, 17:05
Оргкомитет ЧМ-2018 не исключил замены поля в Нижнем Новгороде (5)
Оргкомитет ЧМ-2018 не исключил замены поля в Нижнем Новгороде (5)
Вчера, 16:37
Вячеслав Матюшенко: скорее всего, если "Тосно" не получит лицензию, в Суперкубке сыграет ЦСКА (2)
Вячеслав Матюшенко: скорее всего, если "Тосно" не получит лицензию, в Суперкубке сыграет ЦСКА (2)
Вчера, 16:26
Антон Заболотный может перейти в ЦСКА (43)
Антон Заболотный может перейти в ЦСКА (43)
Вчера, 16:05
Дмитрий Сенников: финал Лиги чемпионов должен стать во многом ключевым в определении обладателя "Золотого мяча"
Дмитрий Сенников: финал Лиги чемпионов должен стать во многом ключевым в определении обладателя "Золотого мяча"
Вчера, 15:54
Денис Чырешев: Уругвай - самая сильная команда в нашей группе (10)
Денис Чырешев: Уругвай - самая сильная команда в нашей группе (10)
«Реалу» не нужен тренер-тактик, «Ливерпуль» ещё не готов к победе: мысли по итогам финала Лиги чемпионов
«Реал» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, снова переписав рекорды главного клубного турнира Европы. В такой ситуации хочется воспевать тактический гений тренера триумфаторов, восторгаться великолепным планом на игру и отточенными действиями игроков на поле. Но после увиденного тактический разбор просто неуместен: «Реал» выиграл, использовав ошибки соперника. Может, в этом и был план на игру? Rusfootball.info пытается переосмыслить произошедшее.
Пожалуй, впору говорить о феномене «Реала». Само по себе достижение мадридцев уже является невероятным. А тот факт, что все успехи «королевского клуба» на еврокубковой арене неразрывно связаны с именем Зиннедина Зидана, человека, который фактически не обладал тренерским опытом, когда возглавил «Реал», делает их ещё более удивительными.
Да, «Реал» далеко не всегда впечатляет, а игра команды зачастую совсем не радует болельщиков. Мадридцы со скрипом прошли «Баварию», а для побед иногда требовалась некоторая благосклонность судей. Но разве можно говорить, что выигрыш Лиги чемпионов был незаслуженным? Со своего пути «Реал» убрал чемпионов Франции, Италии и Германии, а в финале ещё и переиграл «Ливерпуль», установивший новый рекорд Лиги чемпионов по количеству забитых мячей. Мерсисайдцы провели феноменальный сезон в Европе, но пока команда Юргена Клоппа ещё не может конкурировать с «Реалом», который находится в другой весовой категории. Возможно, это заключение и обидит поклонников «Ливерпуля», но оно вполне объясняет результат матча.
Шанс – в дерзости
Изначально шансы «Ливерпуля» в финале казались невысокими. Можно сколько угодно посмеиваться над Жозе Моуриньо, который готов парковать «автобус» на «Олд Траффорде» в матче с «Севильей», но построение игры любой команды, претендующей на громкие победы, начинается с обороны. Юрген Клопп – настоящий любимец болельщиков, его обожали в Дортмунде, а теперь готовы боготворить в Ливерпуле. Его команды всегда выдают настоящие шоу, вызывающие колоссальный интерес. Но и «Боруссия» и «Ливерпуль» времён Клоппа остаются командами, которые принято называть легковесными. Они могут отгрузить сопернику 5-6 мячей, но чудовищные огрехи в обороне нивелируют это. В конце концов, эпоха футбола, в котором действовал бразильский принцип (вы забьёте – сколько сможете, а мы – сколько захотим), ушёл в прошлое. Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов с безумными счетами и невероятной результативностью подарил надежду, что романтика возвращается в футбол, но мадридцы безжалостно растоптали эти ростки в финале. «Королевский клуб» наглядно продемонстрировал, что без надёжного тыла никакие фейерверки в атаке не обеспечат победу.
Пожалуй, главный шанс «Ливерпуля» заключался в том, чтобы сразу ошарашить соперника, сделать ставку на быстрый гол и повторить сценарий первого матча с «Манчестер Сити», когда уже к перерыву в воротах соперника побывали три мяча. Судя по игре «красных» в дебюте встречи, который мерсисайдцы провели без разведки, именно на это и рассчитывал Юрген Клопп. «Ливерпуль» действительно был близок к этой цели, а «Реалу» пришлось изрядно постараться, чтобы сбить этот порыв. Безусловно, поворотным моментом стал борцовский приём Серхио Рамоса на Мохаммеде Салахе, который теперь может оставить египтянина без участия в чемпионате мира. Только посмотрите на карту ударов до травмы Салаха и после неё (на графиках синим отмечены удары "Ливерпуля", оранжевым - "Реала").
После этого эпизода игра «Ливерпуля» полностью изменилась. Сказалась та самая легковесность: при всей гениальности Салаха скорее «красные» надломились психологически, нежели лишились важного игрока группы атаки. Оставшись без главного бомбардира, «Ливерпуль» заиграл так, словно команда была обречена. От высокого прессинга не осталось и следа, «красные» перестали владеть мячом, а теперь уже «Реал» контролировал ход матча. План Юргена Клоппа на игру, основанный на ударном первом тайме, провалился уже на 25-й минуте. Конечно, можно и нужно винить Рамоса в грязной игре и, возможно, намеренном нанесении травмы Салаху, но это уже никак не изменит счёт на табло. «Ливерпуль» без Салаха перестал играть в футбол, который мог принести ему кубок Лиги чемпионов.
Происходящее на поле немного напоминало битву двух боксёров разного веса. Чувствовалось, что «Реал» задушит своего подвижного, но недостаточно крепкого соперника. В общем-то, так и получилось, хоть и не обошлось без помощи удачи.
Задача – убедить в превосходстве
Зиннедина Зидана довольно часто обвиняют в том, что он не обладает тактическими знаниями футбола. Дескать, не умеет «Реал» плести замысловатые кружева, а вся игра команды довольна предсказуема. Пожалуй, с определёнными оговорками с этим тезисом можно согласиться, но есть одно но. У «Реала» уже были тренеры, буквально помешанные на тактике. Вспомним Фабио Капелло, Карло Анчелотти и Рафу Бенитеса. Можно ли считать те эпохи успешными? Ни один из них долго не задерживался в Мадриде, а Зидан уже выиграл больше трофеев, чем все трое вместе взятых.
«Реалу» с его звёздами и концепцией «галактикос» просто не нужен тренер-тактик. Условный Маурицио Сарри, которого считают гением тактической мысли, вряд ли бы сумел руководить такой командой. Можно часами разучивать хитрые комбинации, обучая им Кальехона, Мертенса и Жоржиньо, которые прекрасно понимают своё место в мировой иерархии футбола. Но Модрич, Марсело и Криштиану Роналду не будут превращаться в винтики огромного механизма, это – личности, которым нужна свобода. Во втором круге прошлого сезона в Примере «Реал» принимал «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу», а отрыв мадридцев составлял три очка. Доигрывая в меньшинстве, хозяева сравняли счёт в концовке, но упустили стратегически важную ничью. Голевую атаку в компенсированное время «Барса» начала после того, как Марсело отправился прессинговать на чужой половине поля и упустил своего игрока. Хотели ли Зидан, чтобы крайний защитник шёл в высокий прессинг, играя в меньшинстве, да ещё и с учётом турнирной таблицы? – Маловероятно. Ничья позволяла «Реалу» сохранить комфортный отрыв. Вместо этого авантюрные действия привели к поражению, пусть в дальнейшем мадридцы и всё равно выиграли чемпионат Испании.
Это – пример, объясняющий, что «Реал» не будет действовать по изощрённым тактическим схемам, в которых у каждого игрока есть своя чёткая роль. Этим звёздным футболистам, выигравшим Лигу чемпионов, чемпионат Европы и чемпионат мира, нужен тренер-мотиватор, человек, который сможет разместить их на поле и сделать так, чтобы они не мешали друг другу, не устраивали между собой ненужной конкуренции и не шли на конфронтацию. Именно таким человеком стал Зидан. И в этом аспекте важную роль сыграл колоссальный авторитет Зизу, который и сам выиграл всевозможные турниры на уровне клубов и сборных. Естественно, что не прислушиваться и не уважать одного из лучших игроков в истории футбола невозможно.
Зидан делает именно то, что нужно нынешнему «Реалу» - вселяет в футболистов уверенность, помогает им найти мотивацию даже на третий финал подряд, но при этом и требует максимальной концентрации. Конечно, победы не могут надоесть или «приесться», но можно играть в третьем финале без огня в глазах. Такого с футболистами «Реала» не происходит. В то же время Зидан отлично чувствует своих подопечных. Он знает, кого лучше оставить в запасе, кого можно выпустить со скамейки, чтобы усилить игру, как и с помощью каких манёвров можно добавить по ходу матча. В этом и есть заслуга Зидана. Он вовсе не «повёрнут» на тактике, вряд ли Зидан смог бы из посредственных игроков сделать сильную команду, использующую гибкий подход. По большому счёту, каждый матч «Реала» предсказуем. Суперсейвы Наваса, точность в передачах >90% от Кроса и Модрича, острейшие забеги Марсело, активность Бензема, развязывающая руки и ноги Криштиану, вариативность самого португальца, тонкая игра Иско. Это ведь всё итак известно перед каждым матчем, разве нет? Но всё равно «Реал» продолжает побеждать, «Реал» не меняется, Зидан не придумывает ничего нового, но это работает.
Опыт превыше всего
Победа «Реала» абсолютно логична. Жозе Моуриньо любит рассуждать о чемпионском духе, его отсутствием он зачастую объясняет неудачи «Манчестер Юнайтед». Дескать, в клубе нет чемпионов мира и Европы, игроков с богатым опытом успешного выступления в Лиге чемпионов и т.д. Аналогичная ситуация и в «Ливерпуле». Мане, Фирмино, да и Салах – невероятно талантливые парни, но результат делает Бэйл, который выходит со скамейки запасных. Бэйл, так и не ставший в этом сезоне игроком основы, входит в игру так, словно он является лучшим бомбардиром Примеры. К слову, передать привет стоит Робби Сэвиджу, экс-игроку сборной Уэльса, который в настоящее время является экспертом на британском ТВ. Сэвидж в своей заметке перед матчем написал, что за дуэлью Салаха и Криштиану все забывают о Бэйле, который может стать главным героем финала.
Мадридцы выходят на поле, зная, что именно они являются фаворитами. И абсолютно детские фатальные ошибки вратарей «Баварии» и «Ливерпуля» отчасти тоже объясняются этим. Зачастую соперники чувствуют себя проигравшими, ещё выходя из подтрибунного помещения. «Ливерпулю» можно только аплодировать за великолепную еврокубковую компанию. Мерсисайдцы действительно «зажгли», но солировали на этом празднике футбола «сливочные».
В Англии про «Ливерпуль» часто говорили, что невозможно выиграть чемпионат, рассчитывая в обороне на Ловрена и Клавана. Клопп отреагировал на это, оформив трансфер самого дорогого защитника мира Вирджила Ван Дейка. Теперь немецкий тренер должен осознать, что Лигу чемпионов ему совершенно точно не выиграть, пока пост номер один в команде занимают Лорис Кариус или Симон Миньоле. Теперь боссам «Ливерпуля» нужно обязательно потратить доходы от участия в Лиге чемпионов на нового голкипера. Кариусу можно только посочувствовать, но с ним мерсисайдцы не смогут прервать гегемонию «Реала» в Европе.
Лига чемпионов
Финал
"Реал Мадрид" – "Ливерпуль" 3:1
Голы: Бензема, 50, Мане, 55, Бэйл, 63, 84
"Реал": Навас, Карвахаль, (Начо, 35), Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, (Бэйл, 60), Роналду, Бензема, (Асенсио, 88).
"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Вейналдум, Салах, (Лаллана, 31), Мане, Фирмино.
Предупреждения: Мане, 83
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Пожалуй, впору говорить о феномене «Реала». Само по себе достижение мадридцев уже является невероятным. А тот факт, что все успехи «королевского клуба» на еврокубковой арене неразрывно связаны с именем Зиннедина Зидана, человека, который фактически не обладал тренерским опытом, когда возглавил «Реал», делает их ещё более удивительными.
Да, «Реал» далеко не всегда впечатляет, а игра команды зачастую совсем не радует болельщиков. Мадридцы со скрипом прошли «Баварию», а для побед иногда требовалась некоторая благосклонность судей. Но разве можно говорить, что выигрыш Лиги чемпионов был незаслуженным? Со своего пути «Реал» убрал чемпионов Франции, Италии и Германии, а в финале ещё и переиграл «Ливерпуль», установивший новый рекорд Лиги чемпионов по количеству забитых мячей. Мерсисайдцы провели феноменальный сезон в Европе, но пока команда Юргена Клоппа ещё не может конкурировать с «Реалом», который находится в другой весовой категории. Возможно, это заключение и обидит поклонников «Ливерпуля», но оно вполне объясняет результат матча.
Шанс – в дерзости
Изначально шансы «Ливерпуля» в финале казались невысокими. Можно сколько угодно посмеиваться над Жозе Моуриньо, который готов парковать «автобус» на «Олд Траффорде» в матче с «Севильей», но построение игры любой команды, претендующей на громкие победы, начинается с обороны. Юрген Клопп – настоящий любимец болельщиков, его обожали в Дортмунде, а теперь готовы боготворить в Ливерпуле. Его команды всегда выдают настоящие шоу, вызывающие колоссальный интерес. Но и «Боруссия» и «Ливерпуль» времён Клоппа остаются командами, которые принято называть легковесными. Они могут отгрузить сопернику 5-6 мячей, но чудовищные огрехи в обороне нивелируют это. В конце концов, эпоха футбола, в котором действовал бразильский принцип (вы забьёте – сколько сможете, а мы – сколько захотим), ушёл в прошлое. Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов с безумными счетами и невероятной результативностью подарил надежду, что романтика возвращается в футбол, но мадридцы безжалостно растоптали эти ростки в финале. «Королевский клуб» наглядно продемонстрировал, что без надёжного тыла никакие фейерверки в атаке не обеспечат победу.
Юргену Клоппу есть о чём задуматься: он проиграл шестой финал подряд
Пожалуй, главный шанс «Ливерпуля» заключался в том, чтобы сразу ошарашить соперника, сделать ставку на быстрый гол и повторить сценарий первого матча с «Манчестер Сити», когда уже к перерыву в воротах соперника побывали три мяча. Судя по игре «красных» в дебюте встречи, который мерсисайдцы провели без разведки, именно на это и рассчитывал Юрген Клопп. «Ливерпуль» действительно был близок к этой цели, а «Реалу» пришлось изрядно постараться, чтобы сбить этот порыв. Безусловно, поворотным моментом стал борцовский приём Серхио Рамоса на Мохаммеде Салахе, который теперь может оставить египтянина без участия в чемпионате мира. Только посмотрите на карту ударов до травмы Салаха и после неё (на графиках синим отмечены удары "Ливерпуля", оранжевым - "Реала").
Карта ударов до травмы Салаха
Карта ударов после травмы Салаха
После этого эпизода игра «Ливерпуля» полностью изменилась. Сказалась та самая легковесность: при всей гениальности Салаха скорее «красные» надломились психологически, нежели лишились важного игрока группы атаки. Оставшись без главного бомбардира, «Ливерпуль» заиграл так, словно команда была обречена. От высокого прессинга не осталось и следа, «красные» перестали владеть мячом, а теперь уже «Реал» контролировал ход матча. План Юргена Клоппа на игру, основанный на ударном первом тайме, провалился уже на 25-й минуте. Конечно, можно и нужно винить Рамоса в грязной игре и, возможно, намеренном нанесении травмы Салаху, но это уже никак не изменит счёт на табло. «Ливерпуль» без Салаха перестал играть в футбол, который мог принести ему кубок Лиги чемпионов.
Происходящее на поле немного напоминало битву двух боксёров разного веса. Чувствовалось, что «Реал» задушит своего подвижного, но недостаточно крепкого соперника. В общем-то, так и получилось, хоть и не обошлось без помощи удачи.
Задача – убедить в превосходстве
Зиннедина Зидана довольно часто обвиняют в том, что он не обладает тактическими знаниями футбола. Дескать, не умеет «Реал» плести замысловатые кружева, а вся игра команды довольна предсказуема. Пожалуй, с определёнными оговорками с этим тезисом можно согласиться, но есть одно но. У «Реала» уже были тренеры, буквально помешанные на тактике. Вспомним Фабио Капелло, Карло Анчелотти и Рафу Бенитеса. Можно ли считать те эпохи успешными? Ни один из них долго не задерживался в Мадриде, а Зидан уже выиграл больше трофеев, чем все трое вместе взятых.
«Реалу» с его звёздами и концепцией «галактикос» просто не нужен тренер-тактик. Условный Маурицио Сарри, которого считают гением тактической мысли, вряд ли бы сумел руководить такой командой. Можно часами разучивать хитрые комбинации, обучая им Кальехона, Мертенса и Жоржиньо, которые прекрасно понимают своё место в мировой иерархии футбола. Но Модрич, Марсело и Криштиану Роналду не будут превращаться в винтики огромного механизма, это – личности, которым нужна свобода. Во втором круге прошлого сезона в Примере «Реал» принимал «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу», а отрыв мадридцев составлял три очка. Доигрывая в меньшинстве, хозяева сравняли счёт в концовке, но упустили стратегически важную ничью. Голевую атаку в компенсированное время «Барса» начала после того, как Марсело отправился прессинговать на чужой половине поля и упустил своего игрока. Хотели ли Зидан, чтобы крайний защитник шёл в высокий прессинг, играя в меньшинстве, да ещё и с учётом турнирной таблицы? – Маловероятно. Ничья позволяла «Реалу» сохранить комфортный отрыв. Вместо этого авантюрные действия привели к поражению, пусть в дальнейшем мадридцы и всё равно выиграли чемпионат Испании.
Зидан - не волшебник, но он чётко понимает, что необходимо для успеха "Реала"
Это – пример, объясняющий, что «Реал» не будет действовать по изощрённым тактическим схемам, в которых у каждого игрока есть своя чёткая роль. Этим звёздным футболистам, выигравшим Лигу чемпионов, чемпионат Европы и чемпионат мира, нужен тренер-мотиватор, человек, который сможет разместить их на поле и сделать так, чтобы они не мешали друг другу, не устраивали между собой ненужной конкуренции и не шли на конфронтацию. Именно таким человеком стал Зидан. И в этом аспекте важную роль сыграл колоссальный авторитет Зизу, который и сам выиграл всевозможные турниры на уровне клубов и сборных. Естественно, что не прислушиваться и не уважать одного из лучших игроков в истории футбола невозможно.
Зидан делает именно то, что нужно нынешнему «Реалу» - вселяет в футболистов уверенность, помогает им найти мотивацию даже на третий финал подряд, но при этом и требует максимальной концентрации. Конечно, победы не могут надоесть или «приесться», но можно играть в третьем финале без огня в глазах. Такого с футболистами «Реала» не происходит. В то же время Зидан отлично чувствует своих подопечных. Он знает, кого лучше оставить в запасе, кого можно выпустить со скамейки, чтобы усилить игру, как и с помощью каких манёвров можно добавить по ходу матча. В этом и есть заслуга Зидана. Он вовсе не «повёрнут» на тактике, вряд ли Зидан смог бы из посредственных игроков сделать сильную команду, использующую гибкий подход. По большому счёту, каждый матч «Реала» предсказуем. Суперсейвы Наваса, точность в передачах >90% от Кроса и Модрича, острейшие забеги Марсело, активность Бензема, развязывающая руки и ноги Криштиану, вариативность самого португальца, тонкая игра Иско. Это ведь всё итак известно перед каждым матчем, разве нет? Но всё равно «Реал» продолжает побеждать, «Реал» не меняется, Зидан не придумывает ничего нового, но это работает.
Опыт превыше всего
Победа «Реала» абсолютно логична. Жозе Моуриньо любит рассуждать о чемпионском духе, его отсутствием он зачастую объясняет неудачи «Манчестер Юнайтед». Дескать, в клубе нет чемпионов мира и Европы, игроков с богатым опытом успешного выступления в Лиге чемпионов и т.д. Аналогичная ситуация и в «Ливерпуле». Мане, Фирмино, да и Салах – невероятно талантливые парни, но результат делает Бэйл, который выходит со скамейки запасных. Бэйл, так и не ставший в этом сезоне игроком основы, входит в игру так, словно он является лучшим бомбардиром Примеры. К слову, передать привет стоит Робби Сэвиджу, экс-игроку сборной Уэльса, который в настоящее время является экспертом на британском ТВ. Сэвидж в своей заметке перед матчем написал, что за дуэлью Салаха и Криштиану все забывают о Бэйле, который может стать главным героем финала.
Феноменальный удар Бэйла
Мадридцы выходят на поле, зная, что именно они являются фаворитами. И абсолютно детские фатальные ошибки вратарей «Баварии» и «Ливерпуля» отчасти тоже объясняются этим. Зачастую соперники чувствуют себя проигравшими, ещё выходя из подтрибунного помещения. «Ливерпулю» можно только аплодировать за великолепную еврокубковую компанию. Мерсисайдцы действительно «зажгли», но солировали на этом празднике футбола «сливочные».
В Англии про «Ливерпуль» часто говорили, что невозможно выиграть чемпионат, рассчитывая в обороне на Ловрена и Клавана. Клопп отреагировал на это, оформив трансфер самого дорогого защитника мира Вирджила Ван Дейка. Теперь немецкий тренер должен осознать, что Лигу чемпионов ему совершенно точно не выиграть, пока пост номер один в команде занимают Лорис Кариус или Симон Миньоле. Теперь боссам «Ливерпуля» нужно обязательно потратить доходы от участия в Лиге чемпионов на нового голкипера. Кариусу можно только посочувствовать, но с ним мерсисайдцы не смогут прервать гегемонию «Реала» в Европе.
Голкипер "Ливерпуля" Кариус помог "Реалу" выиграть очередной трофей
Лига чемпионов
Финал
"Реал Мадрид" – "Ливерпуль" 3:1
Голы: Бензема, 50, Мане, 55, Бэйл, 63, 84
"Реал": Навас, Карвахаль, (Начо, 35), Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, (Бэйл, 60), Роналду, Бензема, (Асенсио, 88).
"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Вейналдум, Салах, (Лаллана, 31), Мане, Фирмино.
Предупреждения: Мане, 83
Антон Мозговой, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.