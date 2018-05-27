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Серхио Рамос: мы стали легендарной командой

Защитник "Реала" Серхио Рамос прокомментировал победу над "Ливерпулем" (3:1) в финале Лиги чемпионов.

"Знали, что матч будет трудным. Команда показала, что по-прежнему голодна до побед и хочет побеждать дальше. Надо ценить свои достижения. Мы стали легендарной командой", - цитирует Рамоса пресс-служба УЕФА.
Теги: Рамос Реал Ливерпуль
Сегодня, 02:26
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(0)
№2 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 03:12) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Мне очень жаль, что травму получил Карвахаль, а не Рамос. Карвахалю - здоровья. Салаху - разумеется, хоть теперь и после ЧМ.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 02:47) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Согласен, но ты сам стал скотиной а не человеком.
И дело не только в эпизоде с Салахом, для него уже давно вошло в привычку исподтишка бить и провоцировать соперника, а после еще и симулировать.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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