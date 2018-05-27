"Барселона" поздравила "Реал" с победой в Лиге чемпионов

Enhorabuena al @realmadrid por el t?tulo de la Champions League 2017/18 — FC Barcelona ?? (@FCBarcelona_es) May 26, 2018

"Барселона" поздравила "Реал" после его победы над "Ливерпулем" (3:1) в финальном матче Лиги чемпионов."Поздравляем "Реал" с титулом Лиги чемпионов-2017/18", – говорится в твиттере "Барсы".В предыдущие два года "Барселона" также поздравляла мадридцев с победой в главном еврокубковом турнире.