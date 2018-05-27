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"Барселона" поздравила "Реал" с победой в Лиге чемпионов

"Барселона" поздравила "Реал" после его победы над "Ливерпулем" (3:1) в финальном матче Лиги чемпионов.

"Поздравляем "Реал" с титулом Лиги чемпионов-2017/18", – говорится в твиттере "Барсы".

В предыдущие два года "Барселона" также поздравляла мадридцев с победой в главном еврокубковом турнире.

Теги: Барселона Реал
Сегодня, 08:03
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 09:10) #
  • -1
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Болеет за:
«Локомотив»
Скромно и сухо, как в ответ на слова Рамоса "мы не будем организовывать чемпионский коридор для Барселоны".


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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