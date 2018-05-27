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"Реал" - "Ливерпуль": фотоотчет встречи

В финальном матче Лиги чемпионов "Реал" одержал победу нал "Ливерпулем". Представляем Вашему вниманию фоторепортаж встречи:
















































































Теги: Реал Ливерпуль
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