Юрген Клопп проиграл 6 из 7 финалов в тренерской карьере

"Ливерпуль" проиграл "Реалу" (1:3) в финале Лиги чемпионов.Для главного тренера "мерсисайдцев" это 6 поражение в финале из 7-ми.Работая с дортмундской "Боруссией", Клопп дважды терпел поражения в финалах Кубка Германии и уступил «Баварии» в финале Лиги чемпионов.С "Ливерпулем" немец проиграл "Севилье" в финале Лиги Европы, потерпел поражения в финале Кубка лиги и Лиги чемпионов.