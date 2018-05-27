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Юрген Клопп проиграл 6 из 7 финалов в тренерской карьере

"Ливерпуль" проиграл "Реалу" (1:3) в финале Лиги чемпионов.

Для главного тренера "мерсисайдцев" это 6 поражение в финале из 7-ми.

Работая с дортмундской "Боруссией", Клопп дважды терпел поражения в финалах Кубка Германии и уступил «Баварии» в финале Лиги чемпионов.

С "Ливерпулем" немец проиграл "Севилье" в финале Лиги Европы, потерпел поражения в финале Кубка лиги и Лиги чемпионов.
Теги: Клопп Ливерпуль
Сегодня, 08:22
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№2 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 08:40) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
В кубке Германии не помню какой год лет 5 или 6 назад Боруссия" Клоппа разгромила Баварию"
со счетом 5:2! Левандовский забил 3 мяча!!..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 08:28) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Не поклонник Клоппа, но выводить в финал тоже уметь надо. Да и поражения обидные...то Роббен на последних минутах забивает. То вратарь "чудеса" выдает...да и рамос способствует


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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