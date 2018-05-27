Юрген Клопп: поддержим Кариуса и будем с ним дальше

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил поддержку вратарю команды Лорису Кариусу, который в финале ЛЧ с "Реалом" (1:3) допустил две грубые ошибки.– Я перекинулся с ним парой слов, но сейчас не о чем говорить. Это тяжело. Никто этого не хотел. Это его ошибка – он это знает, я знаю, вы знаете. Сегодня был не его вечер, это точно. Но теперь мы должны двигаться дальше. Мы будем с ним дальше и поддержим, это без сомнений.И я уверен, что в этой комнате есть люди, которые совершали ошибки. Надеюсь, что о вас судят по вашей работе, а не по этим ошибкам, – сказал Клопп.