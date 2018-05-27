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Юрген Клопп: поддержим Кариуса и будем с ним дальше

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил поддержку вратарю команды Лорису Кариусу, который в финале ЛЧ с "Реалом" (1:3) допустил две грубые ошибки.

– Вы говорили с Кариусом? Что вы или партнеры ему сказали?

– Я перекинулся с ним парой слов, но сейчас не о чем говорить. Это тяжело. Никто этого не хотел. Это его ошибка – он это знает, я знаю, вы знаете. Сегодня был не его вечер, это точно. Но теперь мы должны двигаться дальше. Мы будем с ним дальше и поддержим, это без сомнений.

И я уверен, что в этой комнате есть люди, которые совершали ошибки. Надеюсь, что о вас судят по вашей работе, а не по этим ошибкам, – сказал Клопп.

London Eye
Теги: Клопп Кариус Ливерпуль Реал
Сегодня, 08:42
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№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 08:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кариус: Акинфеев выступает на очень хорошем уровне, чему-то я у него научился

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус в преддверии гостевого матча группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» (26 сентября) признался, что кое-чему научился у голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Я знаю, что Акинфеев выступает на очень хорошем уровне, чему-то я у него научился. Я стараюсь учиться у лучших, но прохожу свой собственный путь, не копирую других.
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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