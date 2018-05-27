Последнее с форума:

Тема Сообщений
Курилка 1521
Зенит 104576
Политика и события в стране и мире 4102
Ситуация на юго-востоке Украины 119341
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 66
Mузыка 5711
Реал Мадрид 294
КБ-Гостевая 26627

Новости партнеров

Зинедин Зидан: нет слов, которые могли бы описать происходящее

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем" (3:1).

"Нет никакого секрета. Есть тяжелая работа, есть талантливые игроки. Мы всегда знали, что эта команда способна на многое. Они очень много работали и голодны до новых побед, что вновь доказали сегодня. Для меня самым сложным было добраться до финала - мы обыграли "ПСЖ", "Юве" и "Баварию" и потом одолели "Ливерпуль", который провел великолепный сезон.

Самое главное сегодня - наше общее достижение, и игроки заслуживают самых добрых слов. Поверьте, сделать такое крайне сложно. Нет слов, которые могли бы описать происходящее. Самое прекрасное в этой команде - у нее нет потолка", - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.
Теги: Зидан Реал Ливерпуль
Сегодня, 09:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.