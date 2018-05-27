Джордан Хендерсон: у нас еще будут финалы, а эта неудача станет полезным уроком

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон после матча с "Реалом" (1:3) в финале Лиги чемпионов отметил, что для команды это поражение станет полезным уроком."Мы были недостаточно хороши, но я горжусь командой и болельщиками, которые приехали сюда и обеспечили нам такую поддержку. Надеюсь, мы продолжим в том же духе, у нас еще будут финалы, а эта неудача станет полезным уроком.Должны гордиться уже тем, что добрались до финала. Поначалу будет больно, но нужно идти вперед. Футбол не стоит на месте. Впереди чемпионат мира, а там и новый сезон не за горами.Когда Салах получил травму, "Реал" захватил инициативу, стал подолгу владеть мячом, но мы сохраняли шансы на победу. До конца верили в себя, но пропустили пару мячей, которые в другой вечер не оказались бы в наших воротах", - цитирует Хендерсона пресс-служба УЕФА.