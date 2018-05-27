Впервые в истории Суперкубок УЕФА разыграют команды из одного города

Мадридский "Реал" благодаря победе в Лиге чемпионов стал второй командой, которая сразится за Суперкубок УЕФА.Подопечные Зинедина Зидана в финале Лиги чемпионов победили "Ливерпуль" со счетом 3:1."Сливочные" разыграют Суперкубок УЕФА с победителем Лиги Европы текущего сезона — мадридским "Атлетико". Таким образом, впервые в истории за этот трофей будут бороться команды из одного города.Матч состоится в Таллине, 15 августа.