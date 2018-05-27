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Впервые в истории Суперкубок УЕФА разыграют команды из одного города

Мадридский "Реал" благодаря победе в Лиге чемпионов стал второй командой, которая сразится за Суперкубок УЕФА.

Подопечные Зинедина Зидана в финале Лиги чемпионов победили "Ливерпуль" со счетом 3:1.

"Сливочные" разыграют Суперкубок УЕФА с победителем Лиги Европы текущего сезона — мадридским "Атлетико". Таким образом, впервые в истории за этот трофей будут бороться команды из одного города.

Матч состоится в Таллине, 15 августа.

"Газета.ру"
Теги: Реал Атлетико
Сегодня, 10:29
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№4 Написал: vvSpartak (Сегодня, 12:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
такие вот у нас тугие журналюги

Зато с темами для срача у них всё впорядке


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
№3 Написал: s.o.b. (Сегодня, 12:00) #
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Болеет за:
КАМАЗ
tiki,
Понятно. Спасибо!
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:53) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: s.o.b.
Во время трансляции вроде упоминали что в свое время Милан и Интер боролись за этот трофей...

Мадрид может стать вторым городом, чьи клубы выиграют два еврокубка в одном сезоне. Первым был Милан в 1994 году.

Сайт УЕФА.
такие вот у нас тугие журналюги
Тогда за Суперкубок УЕФА играл победитель Кубка кубков, а не Кубка УЕФА. Так что если "Реал" и "Атлетико" добьются успеха, 15 августа в Таллине Суперкубок УЕФА впервые разыграют команды из одного города

вот для поправки


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: s.o.b. (Сегодня, 10:51) #
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  •  (0)
Болеет за:
КАМАЗ
Во время трансляции вроде упоминали что в свое время Милан и Интер боролись за этот трофей...
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
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