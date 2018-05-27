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Алан Дзагоев о голе Бэйла ударом через себя: "Елки-палки!"
Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев поделился впечатлениями от победы "Реала" в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:1) и от гола хавбека мадридцев Гарета Бэйла ударом через себя.
"Реал" можно поздравить с третьей подряд победой в Лиге чемпионов. Гол Бэйла, конечно, произвел впечатление. Елки-палки!" – рассмеялся Дзагоев.
Напомним, Гарет Бэйл вышел на поле во втором тайме и забил гол спустя две минуты ударом через себя. Также валлиец поставил точку в матче, забив третий мяч в ворота "Ливерпуля".
"Реал" можно поздравить с третьей подряд победой в Лиге чемпионов. Гол Бэйла, конечно, произвел впечатление. Елки-палки!" – рассмеялся Дзагоев.
Напомним, Гарет Бэйл вышел на поле во втором тайме и забил гол спустя две минуты ударом через себя. Также валлиец поставил точку в матче, забив третий мяч в ворота "Ливерпуля".
В субботу вечером футболисты @TeamRussia вместе смотрели финал Лиги чемпионов@ChampionsLeague @LFC @Realmadrid pic.twitter.com/BDxY9JWF9k— Сборная России (@TeamRussia) May 27, 2018
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