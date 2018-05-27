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Алан Дзагоев о голе Бэйла ударом через себя: "Елки-палки!"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев поделился впечатлениями от победы "Реала" в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:1) и от гола хавбека мадридцев Гарета Бэйла ударом через себя.

"Реал" можно поздравить с третьей подряд победой в Лиге чемпионов. Гол Бэйла, конечно, произвел впечатление. Елки-палки!" – рассмеялся Дзагоев.

Напомним, Гарет Бэйл вышел на поле во втором тайме и забил гол спустя две минуты ударом через себя. Также валлиец поставил точку в матче, забив третий мяч в ворота "Ливерпуля".

Теги: Дзагоев Бэйл Реал Ливерпуль
Сегодня, 11:05
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
учИтесь, штоле..


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Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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