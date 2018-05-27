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Тони Кроос: следующая цель – выиграть чемпионат мира

Полузащитник "Реала" Тони Кроос прокомментировал победу над "Ливерпулем"(3:1) в финале Лиги чемпионов.

"После того как улеглись все эмоции, стало даже как-то легче дышать. Для меня победа "Реала" в Лиге чемпионов – главное событие футбольного сезона.

Не за горами чемпионат мира в России. Моя следующая цель – вернуться из Москвы в статусе чемпиона мира. Уверен, организаторы сделают все для того, чтобы получился большой футбольный праздник", - цитирует Крооса ТАСС.
Теги: Кроос Реал
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