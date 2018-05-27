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Серхио Рамос: скорейшего выздоровления, Салах

Защитник "Реала" Серхио Рамос обратился к нападающему "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеду Салаху.

Форвард в финальном матче Лиги чемпионов против мадридской команды (1:3) получил травму в единоборстве с испанцем.

"В одних случаях футбол показывает тебе свое милейшее лицо, в других – самое суровое. В первую очередь мы коллеги. Скорейшего выздоровления, Салах. Будущее ждет тебя", – написал Рамос.

Напомним, встреча, которая прошла в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский", завершилась победой мадридцев со счетом 3:1.
Сегодня, 12:04
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