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Фрэнк Лэмпард: не думаю, что Рамос заслуживает обвинений в свой адрес

Бывший игрок сборной Англии и лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не хотел нанести травму нападающему "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху в финале Лиги чемпионов.

"Я не думаю, что Рамос заслуживает обвинений в свой адрес из-за травмы, нанесенной Салаху. На самом деле, Рамос очень уважает египетского футболиста. Он просто выполнял свою работу, которая свойственна всем защитникам. Иногда такие жёсткие столкновения неизбежны. К сожалению, в этом стыке Салаху не повезло", — цитирует Лэмпарда BT Sport.

"Газета.ру"
Теги: Лэмпард Рамос Салах Ливерпуль Реал
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