Итальянский журналист: Серхио Рамос - сын шлюхи, если это не фотомонтаж (фото)

Se non ? un fotomontaggio, ? un gran figlio di mignotta. #Ramos pic.twitter.com/eSNZVLLbcq — Ivan Zazzaroni (@zazzatweet) May 27, 2018

Итальянский журналист Иван Дзаццарони, директор Corriere dello Sport – Stadio, прокомментировал картинку, на которой видно, как защитник "Реала" Серхио Рамос показывал язык за спиной у травмированного форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.Напомним, защитник сборной Испании в финале Лиги чемпионов нанес египетскому футболисту травму в середине первого тайма, из-за которой Салах не смог продолжить встречу. В итоге "Реал" одержал над английским клубом победу со счетом 3:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский"."Если это не фотомонтаж, он тот еще сын шлюхи", – написал итальянец.