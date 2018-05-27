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Итальянский журналист: Серхио Рамос - сын шлюхи, если это не фотомонтаж (фото)

Итальянский журналист Иван Дзаццарони, директор Corriere dello Sport – Stadio, прокомментировал картинку, на которой видно, как защитник "Реала" Серхио Рамос показывал язык за спиной у травмированного форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Напомним, защитник сборной Испании в финале Лиги чемпионов нанес египетскому футболисту травму в середине первого тайма, из-за которой Салах не смог продолжить встречу. В итоге "Реал" одержал над английским клубом победу со счетом 3:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

"Если это не фотомонтаж, он тот еще сын шлюхи", – написал итальянец.

Теги: Рамос Салах Ливерпуль Реал
Сегодня, 12:25
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(1)
№3 Написал: nedva Russia (Сегодня, 12:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Викторис
Фотомонтаж


Совершенно верно. Я тоже так могу, можно добавить туда Обаму, Шварценеггера и Энштейна...
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 12:33) #
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  •  (2)
online

истина
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№1 Написал: Викторис (Сегодня, 12:28) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Фотомонтаж
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
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