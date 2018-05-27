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На страничке Кариуса в "Википедии" появилась надпись - "родился без рук"

"Реал" обыграл "Ливерпуль" в киевском финале Лиги чемпионов со счётом 3:1. Антигероем встречи стал немецкий вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус, на счету которого три пропущенных мяча. Два из них стали следствием ошибок голкипера.

На 51-й минуте немецкий голкипер в простой ситуации подарил мяч Кариму Бензема, который открыл счёт в поединке, а на 83-й минуте вратарь мерсисайдцев вновь грубо ошибся после дальнего удара Гарета Бэйла, выпустив мяч из рук.

После матча немец в слезах извинился перед болельщиками, однако нашлись те, кто не простил ему ошибок. Один из них отредактировал страницу Кариуса в "Википедии". К биографии была добавлена запись "Nacio sin manos", что переводится как "родился без рук".

"Чемпионат.сом"
Теги: Кариус Ливерпуль Реал
Сегодня, 14:38
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(1)
№3 Написал: scikuni (Сегодня, 15:17) #
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online

вы лучше смотрите че про ваш сартачок было написано за все годы там


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 15:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Можно назвать его Икариус,который тянулся к мячу как к солнцу и обжег руки)))ну как вариант blush


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:46) #
  • -2
  •  (4)

smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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