На страничке Кариуса в "Википедии" появилась надпись - "родился без рук"

"Реал" обыграл "Ливерпуль" в киевском финале Лиги чемпионов со счётом 3:1. Антигероем встречи стал немецкий вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус, на счету которого три пропущенных мяча. Два из них стали следствием ошибок голкипера.На 51-й минуте немецкий голкипер в простой ситуации подарил мяч Кариму Бензема, который открыл счёт в поединке, а на 83-й минуте вратарь мерсисайдцев вновь грубо ошибся после дальнего удара Гарета Бэйла, выпустив мяч из рук.После матча немец в слезах извинился перед болельщиками, однако нашлись те, кто не простил ему ошибок. Один из них отредактировал страницу Кариуса в "Википедии". К биографии была добавлена запись "Nacio sin manos", что переводится как "родился без рук".