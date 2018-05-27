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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Дидье Дешам: можно только восхищаться тем, что сделал Зидан
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал успехи Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридского "Реала".
"Это потрясающе, можно только восхищаться тем, что он сделал. Он был экстраординарным игроком и уже стал необыкновенным тренером. Три подряд победы в Лиге чемпионов — это потрясающе", — цитирует L'Equipe Дешама.
"Газета.ру"
"Это потрясающе, можно только восхищаться тем, что он сделал. Он был экстраординарным игроком и уже стал необыкновенным тренером. Три подряд победы в Лиге чемпионов — это потрясающе", — цитирует L'Equipe Дешама.
"Газета.ру"
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