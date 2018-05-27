Дидье Дешам: можно только восхищаться тем, что сделал Зидан

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал успехи Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридского "Реала"."Это потрясающе, можно только восхищаться тем, что он сделал. Он был экстраординарным игроком и уже стал необыкновенным тренером. Три подряд победы в Лиге чемпионов — это потрясающе", — цитирует L'Equipe Дешама.