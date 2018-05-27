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Евгений Бушманов: "Реал" заслуженно победил в финале Лиги чемпионов

Победа испанского "Реала" в финальном матче футбольной Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля" была заслуженной и закономерной, заявил старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов.

"Реал" в субботу в решающем матче на стадионе "Олимпийский" в Киеве со счетом 3:1 обыграл "Ливерпуль". В составе победителей дублем отметился Гарет Бэйл, еще один гол забил Карим Бензема, у англичан отличился Садио Мане.

"Финал Лиги чемпионов получился интересным, ярким, и оправдал те ожидания, которые предъявляются к матчу такого уровня. Было и высокое качество игры, и красивейшие голы, тот же Бэйл забил великолепный мяч, на мой взгляд, игра удалась. Что касается победы "Реала", то она закономерна, мадридцы в этой встрече были сильнее и заслуженно победили в финале", - цитирует Бушманова "Газета.ру".
Теги: Бушманов Реал Ливерпуль
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