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Вячеслав Чанов: на Кариуса нашло затмение
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал ошибки голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариус в финале Лиги чемпионов с "Реалом", которые привели к пропущенным мячам.
"Такие ляпы в большей или меньшей степени преследуют каждого вратаря. Обидно только, что это произошло в таком матче. Что касается первого мяча, даже сказать трудно, что там произошло. Голкипер выбрасывал мяч, соперник мешал ему. Бензема находился на расстоянии двух метров, может, чуть больше. То ли самоуверенность Кариуса сказалась в данном моменте, то ли он подумал, что француз не станет вступать в борьбу. Думаю, что это просто какое-то затмение. Другого слова не могу подобрать", - цитирует Чанова "Спорт-Экспресс".
"Такие ляпы в большей или меньшей степени преследуют каждого вратаря. Обидно только, что это произошло в таком матче. Что касается первого мяча, даже сказать трудно, что там произошло. Голкипер выбрасывал мяч, соперник мешал ему. Бензема находился на расстоянии двух метров, может, чуть больше. То ли самоуверенность Кариуса сказалась в данном моменте, то ли он подумал, что француз не станет вступать в борьбу. Думаю, что это просто какое-то затмение. Другого слова не могу подобрать", - цитирует Чанова "Спорт-Экспресс".
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