Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4115
Ситуация на юго-востоке Украины 119352
КБ-Гостевая 26633
Отдых в Крыму. 179
Курилка 1521
Зенит 104576
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 66
Mузыка 5711

Новости партнеров

Вячеслав Чанов: на Кариуса нашло затмение

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал ошибки голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариус в финале Лиги чемпионов с "Реалом", которые привели к пропущенным мячам.

"Такие ляпы в большей или меньшей степени преследуют каждого вратаря. Обидно только, что это произошло в таком матче. Что касается первого мяча, даже сказать трудно, что там произошло. Голкипер выбрасывал мяч, соперник мешал ему. Бензема находился на расстоянии двух метров, может, чуть больше. То ли самоуверенность Кариуса сказалась в данном моменте, то ли он подумал, что француз не станет вступать в борьбу. Думаю, что это просто какое-то затмение. Другого слова не могу подобрать", - цитирует Чанова "Спорт-Экспресс".
Теги: Чанов Кариус
Сегодня, 16:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 17:55) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«МЮ»
не затмение а Акинфеев укусил
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 17:12) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Клоппу его нужно было сразу менять после такого косяка. Так как ашипка была чудовищная... Он должен был сообразить, что ЕГО игрок поплыл...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.