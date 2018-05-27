Марсело: "Реал" - легендарная команда

Защитник "Реала" Марсело заявил, что мадридский клуб попытается выиграть Лигу чемпионов в четвертый раз подряд."Это легендарная команда. Мы встречались с лучшими клубами своих стран по всей Европе. Мы заслужили место в финале. Достигли чего-то исторического, но это еще не потолок.В следующем году мы снова будем претендовать на победу", - цитирует Марсело пресс-служба УЕФА.