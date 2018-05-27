Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119358
Политика и события в стране и мире 4123
Баги сайта и форума 549
КБ-Гостевая 26634
Mузыка 5712
Отдых в Крыму. 179
Курилка 1521
Зенит 104576

Новости партнеров

Марсело: "Реал" - легендарная команда

Защитник "Реала" Марсело заявил, что мадридский клуб попытается выиграть Лигу чемпионов в четвертый раз подряд.

"Это легендарная команда. Мы встречались с лучшими клубами своих стран по всей Европе. Мы заслужили место в финале. Достигли чего-то исторического, но это еще не потолок.

В следующем году мы снова будем претендовать на победу", - цитирует Марсело пресс-служба УЕФА.
Теги: Марсело Реал Ливерпуль
Сегодня, 20:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.