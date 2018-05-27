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Джорджинио Вейналдум: нужно постараться в следующем сезоне еще раз выйти в финал

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджинио Вейналдум высказался о поражении в матче с "Реалом" в финальном матче Лиги чемпионов.

"Сейчас тяжело не только Мо. Всем нам непросто, болельщикам тоже нелегко. Мы проделали большую работу, чтобы сравнять счет, но через десять минут пропустили снова. Исправлять ошибки всегда трудно.

Мы не можем позволить этому поражению подорвать нашу уверенность. Надо сделать выводы и постараться еще раз в следующем сезоне", - цитирует голландца официальный сайт УЕФА.
Теги: Ливерпуль Реал
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