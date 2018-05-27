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Рио Фердинанд: я беспокоюсь за будущее Кариуса

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказался об ошибках вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса в финальной игре Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

"Мне очень жаль его. Такие игры оказывают серьезное влияние на дальнейшую карьеру футболиста. Его будущее вызывает у меня беспокойство.

Кариусу нужно, чтобы люди вокруг него создали комфортную обстановку", – цитирует Фердинанда Telegraph
Теги: Кариус
Сегодня, 21:18
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(1)
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:06) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Что-то из разряда ошибки Филимонова. Только в нашей стране болело несколько миллионов людей, а за Пул болели миллионы в Англии и по всему свету.
Хочется конечно обнадежить Кариуса, но его судьба теперь резко пошла в сторону от судьбы Ливерпуля. В дальнейшем аренда и продажа в команду уровнем ниже.
Хренового Клопп привез с собой воротчика из Майнца, вот и пожинает плоды.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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