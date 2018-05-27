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Ведущий Top Gear Кларксон: Кариус должен меньше проводить времени в парикмахерской и больше тренироваться

Ведущий шоу Top Gear Джереми Кларксон поделился мнением по поводу выступления вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3).

"Думаю, голкипер "Ливерпуля" должен меньше времени проводить в парикмахерской и больше времени уделять вратарским тренировкам", – написал телеведущий в твиттере.
Теги: Кариус
Вчера, 23:40
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