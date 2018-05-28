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Стали известны предварительные составы корзин при жеребьевке группового этапа ЛЧ в следующем сезоне

Стали известны предварительные составы корзин, которые будут использоваться при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Первая корзина: "Атлетико", "Барселона", "Реал", "Локомотив", "ПСЖ", "Бавария", "Ювентус", "Манчестер Сити".

Вторая корзина: "Тоттенхэм", "Шахтер", "Наполи", "Порту", "Боруссия", "Манчестер Юнайтед", ("Бенфика", "Базель").

Третья корзина: "Ливерпуль", "Шальке", "Монако", "Рома", "Лион", ЦСКА, ("Ред Булл Зальцбург", "Аякс").

Четвертая корзина: "Валенсия", "Виктория", "Брюгге", "Интер", "Галатасарай", "Хоффенхайм", (ПСВ, "Селтик").

В скобках указаны те команды, которые попадут в групповой этап, если пройдут квалификацию. Выбраны те участники квалификации, которые котируются выше на основании коэффициентов УЕФА.
Теги: Лига чемпионов
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