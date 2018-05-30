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Фанат "Манчестер Юнайтед" набил татуировку "Кариус-легенда"

Болельщик "Манчестер Юнайтед" решил увековечить в памяти выступление голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3).

Фанат набил на ноге татуировку, на которой написано: "Кариус – легенда. 26-05-2018".

The Sun
Теги: Манчестер Юнайтед Ливерпуль Кариус
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