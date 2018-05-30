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Андрес Иньеста: мне было больно смотреть финал Лиги чемпионов

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста отметил, что ему было не очень приятно смотреть финал Лиги чемпионов.

"Я видел финал Лиги чемпионов, было немного больно. Но не из-за результата. Можно по-разному относиться к "Реалу" и его победе. В моем случае больше раздражало то, что "Барселоны" не было в финале. "Реал" довольствуется Лигой чемпионом, а мы – чемпионатом и кубком страны", - цитирует Иньесту A Bola
Теги: Иньеста Барселона Лига чемпионов
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