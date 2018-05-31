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Количество подписчиков Лориуса Кариуса в соцсетях удвоилось после финала Лиги чемпионов

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус, проваливший финал Лиги чемпионов против "Реала", значительно увеличил свою аудиторию в социальных сетях, информирует IQUII Sport.

Общий рост числа подписчиков немца составил 1,1 млн человек (+71,83 процента). Почти в два раза выросло число подписчиков Кариуса в Инстаграме – плюс 908 000 человек (+92 процента).

В Твиттер за последние несколько дней на вратаря подписались 91 100 человек (+24,7 процентов), в Фейсбуке – 88 400 (+55,7 процентов).
Теги: Кариус
Сегодня, 12:58
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3
(0)
№3 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 13:10) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
мир сошел с ума. на этого подписываются стадом, на бузову билеты покупают, тарасов прически выкладывает, сборная после проигрышей пьет и веселиться...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 13:08) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Болельщики реала подписались, свой теперь


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&#128017;
Регистрация: 23.01.2015 [жалоба]
№1 Написал: Asking (Сегодня, 13:01) #
  • -2
  •  (2)
online

Дорогой Кокорина.


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Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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