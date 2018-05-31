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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Джон Терри покинул "Астон Виллу"
Количество подписчиков Лориуса Кариуса в соцсетях удвоилось после финала Лиги чемпионов
Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус, проваливший финал Лиги чемпионов против "Реала", значительно увеличил свою аудиторию в социальных сетях, информирует IQUII Sport.
Общий рост числа подписчиков немца составил 1,1 млн человек (+71,83 процента). Почти в два раза выросло число подписчиков Кариуса в Инстаграме – плюс 908 000 человек (+92 процента).
В Твиттер за последние несколько дней на вратаря подписались 91 100 человек (+24,7 процентов), в Фейсбуке – 88 400 (+55,7 процентов).
Общий рост числа подписчиков немца составил 1,1 млн человек (+71,83 процента). Почти в два раза выросло число подписчиков Кариуса в Инстаграме – плюс 908 000 человек (+92 процента).
В Твиттер за последние несколько дней на вратаря подписались 91 100 человек (+24,7 процентов), в Фейсбуке – 88 400 (+55,7 процентов).
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