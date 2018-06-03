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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Гол Бэйла в ворота "Боруссии" признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов
Гарет Бэйл стал автором лучшего гола в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов по итогам голосования пользователей официального сайта Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Бэйл набрал 19% голосов за мяч в ворота дортмундской "Боруссии".
Вторым стал мяч Криштиану Роналду в первом четвертьфинальном матче с туринским "Ювентусом", забитый "ножницами" (18%).
На третьем месте снова оказался валийский полузащитник с голом в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
"Газета.ру"
Бэйл набрал 19% голосов за мяч в ворота дортмундской "Боруссии".
Вторым стал мяч Криштиану Роналду в первом четвертьфинальном матче с туринским "Ювентусом", забитый "ножницами" (18%).
На третьем месте снова оказался валийский полузащитник с голом в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
"Газета.ру"
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