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Гол Бэйла в ворота "Боруссии" признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов

Гарет Бэйл стал автором лучшего гола в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов по итогам голосования пользователей официального сайта Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Бэйл набрал 19% голосов за мяч в ворота дортмундской "Боруссии".

Вторым стал мяч Криштиану Роналду в первом четвертьфинальном матче с туринским "Ювентусом", забитый "ножницами" (18%).

На третьем месте снова оказался валийский полузащитник с голом в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

"Газета.ру"
Теги: Бэйл Реал Боруссия Д
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