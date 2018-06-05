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УЕФА дисквалифицировал Джанлуиджи Буффона на три матча

Бывший вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон дисквалифицирован на три матча, сообщает официальный сайт УЕФА.

39-летний голкипер наказан по итогам четвертьфинала Лиги чемпионов с "Реалом". Голкипер за назначенный пенальти набросился на арбитра Майкла Оливера, за что был удален. После игры Буффон нелицеприятно отозвался о судье.
Теги: Буффон
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