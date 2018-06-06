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УЕФА оштрафовал "Баварию", "Рому" и "Бешикташ"

УЕФА оштрафовал ряд команд по итогам прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.

"Бавария" была оштрафована на 25 тысяч евро за поведение болельщиков на первом матче полуфинала Лиги чемпионов против "Реала" (1:2). Причиной послужил выход фанатов на поле и демонстрация запрещенного баннера.

"Рома" была наказана за использование и бросание пиротехники на поле болельщиками во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Шахтером" (1:0). Сумма штрафа составила 7 тысяч евро.

"Бешикташ" был оштрафован на 34 тысячи евро по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (1:3). Причина взыскания - блокировка проходов и бросание посторонних предметов на поле.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бавария Рома Бешикташ
Вчера, 23:25
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