УЕФА оштрафовал "Баварию", "Рому" и "Бешикташ"

УЕФА оштрафовал ряд команд по итогам прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов."Бавария" была оштрафована на 25 тысяч евро за поведение болельщиков на первом матче полуфинала Лиги чемпионов против "Реала" (1:2). Причиной послужил выход фанатов на поле и демонстрация запрещенного баннера."Рома" была наказана за использование и бросание пиротехники на поле болельщиками во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Шахтером" (1:0). Сумма штрафа составила 7 тысяч евро."Бешикташ" был оштрафован на 34 тысячи евро по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (1:3). Причина взыскания - блокировка проходов и бросание посторонних предметов на поле.