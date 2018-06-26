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На матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы теперь можно будет употреблять алкоголь

УЕФА решил отказаться от действовавшего до нынешнего момента закона о запрете продажи и употребления алкоголя на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает Onefootball.com.

Болельщики смогут покупать алкоголь на стадионах, на которых будут проводиться еврокубковые матчи, уже начиная со следующего сезона. Однако, по информации источника, недовольными новыми правилами могут остаться любители футбола, живущие в Англии. Законы в стране не позволяют болельщикам употреблять алкоголь на трибунах.
Сегодня, 16:19
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№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну все, пацаны, у наших клубов есть шансы)))


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
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