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"Спартак" в 3-м раунде квалификации ЛЧ встретится с победителем пары ПАОК - "Базель"

Московский "Спартак" узнал своего соперника по 3-му- квалификационному раунду ЛЧ.

"Красно-белые" встретятся с победителем пары ПАОК - "Базель".
Теги: Спартак ПАОК Базель
Сегодня, 13:16
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13
(1)
№13 Написал: Климак 32 (Сегодня, 13:42) #
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  •  (3)
online

Посмотрим, вдруг Спартак сыграет лучший свой матч. Хотя если попадет на Базель, ЛЧ скорее всего закончится


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№12 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:37) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Московский "Спартак" узнал своего соперника по 3-му- квалификационному раунду ЛЧ.

Перевожу: Спартак узнал ВОЗМОЖНОГО соперника.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№11 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 13:36) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
С Паоком играть будем


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№10 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 13:33) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Вынос тела (говно клуба спортака) уже в 3-м раунде будет
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:31) #
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
ЦСКА
Писец сраптаку


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№8 Написал: Korsar123 (Сегодня, 13:27) #
  • +3
  •  (7)

Главное, чтобы не как в прошлом)))
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№7 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:27) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Нормальный жребий, легко не будет, но соперники проходимые


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№6 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:24) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spiri
Базель опять вынесет СМ??Не хотелось бы!! flushed

ждите скоро вам Бней егуда попадет.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:23) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: valerman40
Базель не подарок.

Подтверждаем smirk
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: spiri (Сегодня, 13:22) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Базель опять вынесет СМ??Не хотелось бы!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:22) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Ну лучше чем Бенфика и Аякс,первые слишком опытные бойцы,а вторые знатно усилились.

Аякс с Бенфикой сами играют и другим дают. А Базель это быстрый выход в контратаку, боюсь если бросимся вперед нас могут порвать. их можно будет переиграть тактически. многое решит 1 матч.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 13:19) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну лучше чем Бенфика и Аякс,первые слишком опытные бойцы,а вторые знатно усилились.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:18) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
радует только что первый матч в гостях. Базель не подарок.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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