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Дзюба: до первого матча сборной на ЧМ нашему автобусу показывали средние пальцы, а после - сердечки. Россия, что тут скажешь!
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"Нижний Новгород" арендовал стадион ЧМ-2018 на сезон
Результаты жеребьёвки 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов—2018/2019
Стали известны результаты жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2018/19, сообщает пресс-служба УЕФА.
Путь чемпионов:
"Селтик" (Шотландия) / "Русенборг" (Норвегия) – АЕК (Греция)
"Зальцбург" – "Шкендия" (Македония) / "Шериф" (Молдова)
"Црвена Звезда" (Сербия) / "Судува" (Литва) – "Легия" (Польша) / "Спартак" Трнава (Словакия)
"Кукес" (Албания) / "Карабах" (Азербайджан) – БАТЭ (Беларусь) / ХИК (Финляндия)
"Астана" (Казахстан) / "Митьюлланд" (Дания) – "Динамо" Загреб (Хорватия) / "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль)
ЧФР (Румыния) / "Мальмё" (Швеция) – "Лудогорец" (Болгария) / "Види" (Венгрия)
Путь представителей лиг:
"Стандард" (Бельгия) – "Аякс" (Нидерланды) / "Штурм" (Австрия)
"Бенфика" (Португалия) – "Фенербахче" (Турция)
"Славия" Прага (Чехия) – "Динамо" Киев (Украина)
ПАОК (Греция) / "Базель" (Швейцария) – "Спартак" Москва (Россия)
Команды проведут свои матчи 7/8 и 14 августа.
Путь чемпионов:
"Селтик" (Шотландия) / "Русенборг" (Норвегия) – АЕК (Греция)
"Зальцбург" – "Шкендия" (Македония) / "Шериф" (Молдова)
"Црвена Звезда" (Сербия) / "Судува" (Литва) – "Легия" (Польша) / "Спартак" Трнава (Словакия)
"Кукес" (Албания) / "Карабах" (Азербайджан) – БАТЭ (Беларусь) / ХИК (Финляндия)
"Астана" (Казахстан) / "Митьюлланд" (Дания) – "Динамо" Загреб (Хорватия) / "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль)
ЧФР (Румыния) / "Мальмё" (Швеция) – "Лудогорец" (Болгария) / "Види" (Венгрия)
Путь представителей лиг:
"Стандард" (Бельгия) – "Аякс" (Нидерланды) / "Штурм" (Австрия)
"Бенфика" (Португалия) – "Фенербахче" (Турция)
"Славия" Прага (Чехия) – "Динамо" Киев (Украина)
ПАОК (Греция) / "Базель" (Швейцария) – "Спартак" Москва (Россия)
Команды проведут свои матчи 7/8 и 14 августа.
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