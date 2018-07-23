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"Зенит" в 3-м раунде квалификации ЛЕ встретится с победителем пары "Динамо" (Минск) - "Дунайска Штреда"

Определился соперник питерского "Зенита" по третьему раунду квалификации Лиги Европы.

Им станет победитель пары "Динамо" (Минск) - "Дунайска Штреда"
Теги: Зенит
Сегодня, 15:13
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13
(2)
№13 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 15:57) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну этих "монстров" бакланы точно не пройдут.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№12 Написал: Sergeevich (Сегодня, 15:44) #
  • +2
  •  (2)
online

Смотрящий,
Согласен, но суть моего поста не в этом)

ММВ,
Да, жеребьевка вроде бы 6 августа.
Игры: 23, 30 августа.

Групповой этап начнется 20 сентября.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№11 Написал: Батька (Сегодня, 15:42) #
  • +3
  •  (3)
online

Все таки ЛЕ и ЛЧ небо и земля по соперникам ....удачи болотным ! надо в группу попадать ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№10 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 15:39) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
А что за "раунд плейоф"? Там будет жеребьевка или что?


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№9 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 15:33) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Насчет АПОЕЛ...ЛЧ, 11-12 год...Однако, в 1/4 финала АПОЭЛ уступил мадридскому «Реалу» 0:3 дома и 2:5 на выезде.... однако.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 15:32) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Да уж не Базель,однозначно.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№7 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 15:31) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
Вы сначала Базель обыграйте!

Сначала пусть он греков отсиртачит)
Обратного не ислючаю.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№6 Написал: Sergeevich (Сегодня, 15:29) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: ММВ
Зенит вынесет однозначно. А это последний раунд или будет 4й?

Будет еще "Раунд Плей-офф".

Lord_Vik,
Спартак тоже может много чего вспомнить. wink

Желаю удачи всем нашим командам в еврокубках.

Думаю Семак недооценки соперника не допустит.

ЗЫ: Сколько хрюшек налетело... Вы сначала Базель обыграйте!
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:24) #
  • -8
  •  (10)
online

Зенит СПб 1:2 Дунайска Штреда . Вдруг. Пол Питера повеситься.

Вообще то, на сколько выдает интернет, Стреда а не Штреда.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 15:20) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
обе проходные команды

Насьональ и АПОЕЛ с Осером ржут в голос.

Не избегая нападок в наш адрес про Сентк Галлен и прочих.
Там свидетели Йегуды чуть бомжей не вынесли в ответке в прошлом году.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 15:18) #
  • -1
  •  (3)
online

safonas,
Еще бы они были не проходные на этой стадии...
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 15:17) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зенит вынесет однозначно. А это последний раунд или будет 4й?


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 15:14) #
  • 0
  •  (4)

обе проходные команды


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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