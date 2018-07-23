Стали известны возможные соперники "Уфы" по квалификации Лиги Европы

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15:13
"Зенит" в 3-м раунде квалификации ЛЕ встретится с победителем пары "Динамо" (Минск) - "Дунайска Штреда" (13)
"Зенит" в 3-м раунде квалификации ЛЕ встретится с победителем пары "Динамо" (Минск) - "Дунайска Штреда" (13)
14:13
Валерий Рейнгольд: зачем весь год бороться за ЛЧ, если не проходить потом ПАОК или "Базель"? (11)
Валерий Рейнгольд: зачем весь год бороться за ЛЧ, если не проходить потом ПАОК или "Базель"? (11)
13:32
Дзюба: до первого матча сборной на ЧМ нашему автобусу показывали средние пальцы, а после - сердечки. Россия, что тут скажешь!
Дзюба: до первого матча сборной на ЧМ нашему автобусу показывали средние пальцы, а после - сердечки. Россия, что тут скажешь!
12:14
Артем Дзюба: на вокзале ко мне подошел мальчик - из-за его рассказа я чуть не прослезился (12)
Артем Дзюба: на вокзале ко мне подошел мальчик - из-за его рассказа я чуть не прослезился (12)
11:44
Златко Далич о предложениях из Азии: я второй тренер мира. 5 млн долларов в год — слишком мало (7)
Златко Далич о предложениях из Азии: я второй тренер мира. 5 млн долларов в год — слишком мало (7)
10:44
Сергей Прядкин: оборудование VAR очень дорогое. Если ФИФА оставит – будет применять в РФПЛ (13)
Сергей Прядкин: оборудование VAR очень дорогое. Если ФИФА оставит – будет применять в РФПЛ (13)
08:55
Из-за нехватки финансов "Анжи" не мог приобрести авиабилеты в Екатеринбург на игру с "Уралом" (16)
Из-за нехватки финансов "Анжи" не мог приобрести авиабилеты в Екатеринбург на игру с "Уралом" (16)
08:36
Легендарный колумбийский вратарь Рене Игита жестко ответил оскорбившему его фанату (видео) (4)
Легендарный колумбийский вратарь Рене Игита жестко ответил оскорбившему его фанату (видео) (4)
03:36
Дмитрий Черышев: болельщики держали игроков "Нижнего Новгорода" в тонусе, не давали расслабиться
Дмитрий Черышев: болельщики держали игроков "Нижнего Новгорода" в тонусе, не давали расслабиться
03:36
Александр Побегалов: если бы играли в манеже, это бы значило, что что-то неправильно в российском футболе (1)
Александр Побегалов: если бы играли в манеже, это бы значило, что что-то неправильно в российском футболе (1)
02:30
Николай Марков: Дядька-наставник? В «Краснодаре-2» все равны, но молодежи кое-что подсказываем (видео) (1)
Николай Марков: Дядька-наставник? В «Краснодаре-2» все равны, но молодежи кое-что подсказываем (видео) (1)
00:36
Сергей Передня: я, конечно, всегда недоволен судейством, как, наверное и коллега. Но это эмоции (видео) (1)
Сергей Передня: я, конечно, всегда недоволен судейством, как, наверное и коллега. Но это эмоции (видео) (1)
Вчера, 23:49
Гонсало Игуаин может стать игроком "Милана" (1)
Гонсало Игуаин может стать игроком "Милана" (1)
Стали известны возможные соперники "Уфы" по квалификации Лиги Европы
Соперником "Уфы" в третьем квалификационном раунде ЛЕ станет победитель пары "Гонвед" (Венгрия) — "Прогрес" (Люксембург).
Стоит отметить, что "Уфе" для попадания в третий отборочный раунд еще предстоит пройти во втором раунде словенский "Домжале", матчи с которым пройдут 26 июля и 2 августа.
Стоит отметить, что "Уфе" для попадания в третий отборочный раунд еще предстоит пройти во втором раунде словенский "Домжале", матчи с которым пройдут 26 июля и 2 августа.
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