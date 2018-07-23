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Стали известны возможные соперники "Уфы" по квалификации Лиги Европы

Соперником "Уфы" в третьем квалификационном раунде ЛЕ станет победитель пары "Гонвед" (Венгрия) — "Прогрес" (Люксембург).

Стоит отметить, что "Уфе" для попадания в третий отборочный раунд еще предстоит пройти во втором раунде словенский "Домжале", матчи с которым пройдут 26 июля и 2 августа.
Теги: Уфа
Сегодня, 15:26
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№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 15:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Соперники очень "грозные"-элита эуропейского футбола,так что придётся попотеть.Другой вопрос,если их не проходить,то какого х.. ваще нужно было занимать шестое место?
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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