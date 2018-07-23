Стали известны возможные соперники "Уфы" по квалификации Лиги Европы

Соперником "Уфы" в третьем квалификационном раунде ЛЕ станет победитель пары "Гонвед" (Венгрия) — "Прогрес" (Люксембург).Стоит отметить, что "Уфе" для попадания в третий отборочный раунд еще предстоит пройти во втором раунде словенский "Домжале", матчи с которым пройдут 26 июля и 2 августа.