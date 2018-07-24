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Валерий Кечинов: если "Спартак" встретится с "Базелем", фаворита в этом матче не будет

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов поделился мыслями о результатах жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Видимо, "Спартаку" придётся играть с "Базелем". Эта команда и по подбору футболистов, и по колоссальному опыту, в том числе в Лиге чемпионов, сильнее ПАОКа. Если москвичи будут играть с "Базелем", то фаворита в этой встрече не будет: соперник тяжёлый, футболистам нужно выложиться по максимуму, а также полагаться на везение и удачу. Соотношение сил? У "Спартака" и так был неплохой состав – не хватало разве что центрального защитника. Как раз купили Жиго, поэтому команда хорошо укомплектована.

Мне как болельщику не хотелось бы повторения неудач "Спартака" с европейскими середняками. Я мечтаю, чтобы они играли в Лиге чемпионов, а мы ходили смотреть на их матчи с хорошими командами. Это идёт только на пользу всему нашему футболу и "Спартаку" в частности", - цитирует Кечинова "Чемпионат.сом".
Теги: Кечинов Спартак
Сегодня, 03:23
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№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 04:30) #
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Болеет за:
ЦСКА
Почему это? Очень даже будет. Вот в матче с ПАОКом не было бы, но, если ПАОК выбьет Базель, то станет фаворитом. Хотя...там и так, если судить по рейтингу УЕФА, то спартак-явный аутсайдер


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