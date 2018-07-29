Массимо Каррера: ПАОК или "Базель"? Никого из них не предпочитаю

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о возможном сопернике в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.– Я вижу своими глазами, он – своими. Микрофона у меня нет.– Туда поедет Джерри Джероза. Мы всегда работали. Это мой человек, я ему доверяю.Он общается с моим помощником, они передают друг другу информацию, выделяют слабые точки команд.– "Базель" только что сменил тренера. Посмотрим, что он покажет. Это разные команды. Одна играет 4-4-2, другая – 4-3-3. Никого из них не предпочитаю.