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Массимо Каррера: ПАОК или "Базель"? Никого из них не предпочитаю

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о возможном сопернике в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

– Как проходит коммуникация с Раулем Рианчо, который сидит на трибуне?

– Я вижу своими глазами, он – своими. Микрофона у меня нет.

– Кто поедет на ответный матч "Базель" – ПАОК?

– Туда поедет Джерри Джероза. Мы всегда работали. Это мой человек, я ему доверяю.

Он общается с моим помощником, они передают друг другу информацию, выделяют слабые точки команд.

– На сегодня кого хотели бы видеть соперником по Лиге чемпионов – ПАОК или "Базель"?

– "Базель" только что сменил тренера. Посмотрим, что он покажет. Это разные команды. Одна играет 4-4-2, другая – 4-3-3. Никого из них не предпочитаю.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера ПАОК Базель Спартак
Сегодня, 12:31
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№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:15) #
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Я бы тоже выбрал Оренбург
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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