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Константин Генич: то, что ПАОК дважды обыграл "Базель", заставляет со всей серьезностью относиться к этой команде

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич оценил шансы "Спартака" в противостоянии с ПАОКом в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

"Возможности ПАОКа мне не очень хорошо известны, кроме двух вещей. Одиозного президента и сербского футболиста Александра Прийовича. То, что ПАОК дважды обыграл "Базель", заставляет со всей серьезностью относиться к этой команде. Я ожидал, что будет более серьезная борьба в противостоянии между ПАОКом и "Базелем". Мне казалось, что так безропотно "Базель" не должен был уступать. Может быть сказалась жара. В основном, все греческие команды играющие, у них сумасшедшая поддержка болельщиков, особенно в домашних матчах. "Спартаку" будет очень непросто. Относительно прогноза я бы не стал горячиться, и говорить, что "Спартак" пройдет дальше. У греков обезумевшие болельщики, мы прекрасно знаем какая атмосфера царит на матчах команд из этой страны. В прошлом году московский ЦСКА в игре с АЕК очень грамотно построил игру и реализовал два стандарта. Думаю, "Спартаку" необходимо взять в пример армейцев и максимально аккуратно играть в обороне", - цитирует Генича Sport24.
Теги: Генич Спартак ПАОК
Сегодня, 16:15
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№1 Написал: Axreniks (Сегодня, 16:20) #
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Удачи Спартаку! Хотелось бы 3 команды в ЛЧ!
Регистрация: 24.05.2018 [жалоба]
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