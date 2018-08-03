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Леонид Слуцкий: "Базель" – соперник уровня Лиги чемпионов

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился мнением о победе над "Вииторулом" (3:1, 2:2 – первый матч) во 2-м раунде квалификации Лиги Европы.

"Это был сложный матч. До счета 2:0 мы контролировали игру, дважды попали в перекладину и создавали много моментов. Но когда они забили, на 15 минут мы потеряли контроль. Мы были удивлены и не знали, как реагировать.

Должен поблагодарить болельщиков, потому что они невероятно нас поддерживали в сложные моменты. Благодаря им мы вернулись в игру. А при счете 3:1 стало легче.

Мы по-прежнему остаемся студентами. Мы учимся новым вещам каждый день, но пока нам не хватает разума, иногда мы попадаем в передряги.

Я хорошо знаю "Базель". Мы с ЦСКА играли против них в Лиге чемпионов. Я видел много их матчей. Это соперник уровня Лиги чемпионов, серьезная проверка для нас. Надеюсь, мы готовы к ней", - цитирует Слуцкого Voetbal International.

Sports.ru
Теги: Слуцкий Витесс Базель
Сегодня, 02:40
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 02:46) #
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съешь пирожок


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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