Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Евгений Кафельников: ПАОК можно посмотреть и по телевизору, это не та команда, ради которой стоит куда-то ехать

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал заявление красно-белых к фанатам с просьбой отказаться от поездки в Грецию на матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК.

В июне УЕФА наказал московский клуб закрытием гостевых секторов на двух выездных встречах в еврокубках (еще на одной – условно). Игра в Салониках – первая из них.

"Если руководство просит, его нужно уважить. Надеюсь, "Спартак" даст положительный результат в первом матче, а мы с еще большим желанием посетим ответную игру в Москве. Ничего страшного, ПАОК можно посмотреть и по телевизору, это не та команда, ради которой стоит куда-то ехать. Понимаю, что футболистов нужно поддерживать. Но раз остаться дома просит сам "Спартак", стоит прислушаться", - цитирует Кафельникова "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак ПАОК
Сегодня, 19:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(4)
№5 Написал: TANK RUSSIA (Сегодня, 20:45) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
вперед ПАОК вперед любимый мой красавец kissing_heart
Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 20:05) #
  • -2
  •  (6)
online

Похоже ты уже и без зубов со слабым зрением , баран .

Ещё раз , тупоголовый баран , прочти внимательно текст , баран


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№3 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 20:03) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Волга НН»
Цитата: tantara
Цитата: FC VOLGA
Кафельников ,ходит не на Спартак ,а на другие команды. Псевдоболельщик ,и просто балбес.

Ты внимательно для началу прочти текст , а потом делай выводы , баран .

Руки свои кривые убери от клавиатуры ,они тебя так и без зубов оставят .
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№2 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 20:00) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: FC VOLGA
Кафельников ,ходит не на Спартак ,а на другие команды. Псевдоболельщик ,и просто балбес.

Ты внимательно для началу прочти текст , а потом делай выводы , баран .


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 19:56) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Волга НН»
Кафельников ,ходит не на Спартак ,а на другие команды. Псевдоболельщик ,и просто балбес.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.